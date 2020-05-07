Зеленский продолжил поддержку нацизма и фашизма, начатую при Порошенко

07.05.2020, Киев, Максим Карпенко

При власти президента Владимира Зеленского на Украине произошел дальнейший разгул нацизма и фашизма, заложенные при его предшественнике Петре Порошенко.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявила экс-министр юстиции Елена Лукаш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Лукаш перечислила некоторые факты, которые говорят о том, что нынешний глава государства не смог справиться с радикалами.

«Это при Зеленском С14 бегает и гоняет ромов так же, как гоняли их, извините, в нацистской Германии. Это при Зеленском его премьер идет на группу «Топор Перуна» и пьет пиво под группу, которая пишет песни в духе «Рудольф Гесс – наш рулевой, да святится в Вальгалле имя твое». Это Зеленский фактически косвенно обвинил СССР в причастности к холокосту и развязывании мировой войны, фактически пересмотрев решение Нюрнбергского трибунала.

Это при Зеленском, как и при Порошенко, детишек водят на могилы прислужников «Нахтигаль» и разных дивизий СС. Это при Зеленском продолжаются всякие ходы зимующих и ношение всяких свастик и других символов СС, работает «Миротворец», суд восстанавливает Марушинца – консула, исповедующего фашизм.

Хороший пример при Зеленском – футболист Зозуля, лицо, которой фотографируется с фашистскими символами 14/88. По этим цифрам люди, поддерживающие идеологию нацизма и фашизма, находят друг друга в сети и везде. В ряде стран сочетание цифр 14/88 запрещено, например, в Австрии. И вот Зозуля фотографируется рядом с этими символами, получает от футбольных фанатов крики «нацист», а от Зеленского он что получает? Слова поддержки и «я жму тебе руку, Зозуля», – заявила Лукаш.