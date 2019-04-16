Зеленский продолжит антироссийский курс Украины

16.04.2019, Киев, Ольга Козаченко

Скорее всего, комик Владимир Зеленский станет следующим президентом Украины, но для России и донбасских республик принципиально ничего не изменится с его приходом к власти.

Об этом в “Известиях” пишет директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов, по словам которого, накануне второго тура украинских выборов “невооруженным глазом видна агония действующего президента и его окружения”.

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При этом эксперт призывает не считать хорошей альтернативой вероятного победителя Владимира Зеленского.

“Вот только не следует забывать, что Зеленский, во-первых, несамостоятельная фигура, во-вторых, он не более разумен в вопросах, значимых для Российской Федерации, к примеру, таких как конфликт в Донбассе, Крым и украинизация соседнего государства. Для начала можно пересмотреть выступления «95-го Квартала» за 2014–2015 годы и вспомнить глумление над народом Донбасса, погибшими бойцами и жителями региона. Если кто забыл, в интернете огромное количество информации о поддержке Владимиром Зеленским и его командой батальонов, пытавших мирных граждан Донбасса”, – напоминает Денисов.

Анализируя сегодняшнюю риторику, он приходит к выводу, что Зеленский не тот человек, с которым можно было бы построить отношения, направленные на выход из кризиса.

“Донбасские республики называются террористическими организациями (хотя на Украине официально они такими не являются), пропагандируются новые санкции против РФ. То есть получается, что разницы по сравнению с риторикой Петра Порошенко на протяжении пяти лет никакой.

На пост главы МИДа при президенте Зеленском прочат экс-министра финансов Александра Данилюка. Того человека, который предпринимал все возможные усилия, чтобы заблокировать погашение Украиной долга перед РФ по кредиту. Он никогда не отличался конструктивной позицией относительно северного соседа.

В экономическом блоке команды Зеленского превалируют люди с ярко выраженными либертарианскими взглядами на экономику и финансовый сектор. Как следствие, можно быть уверенными, что в случае их интеграции во властные структуры Украины безусловным приоритетом останется сотрудничество с международными финансовыми организациями и транснациональными корпорациями.

Вероятнее всего, Владимир Зеленский победит 21 апреля. Но для России и донбасских республик принципиально ничего не изменится с приходом «Зе» президента. Ключевыми вопросами так и останутся поиск новых рисков и угроз, а об их предотвращении речи снова не идет”, – резюмирует Денисов.