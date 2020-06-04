Зеленский продолжит цинично уничтожать и детей Донбасса, и русский язык – Лукаш

04.06.2020, Киев, Игорь Петров

Гуманитарная политика Украины ничуть не изменилась при президенте Владимире Зеленском, в частности, закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» продолжает действовать и не будет пересмотрен, несмотря на обещания главы Верховной рады Дмитрия Разумкова.

Об этом в эфире телеканала NEWSONE заявила юрист Елена Лукаш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Нет, не будет (пересмотрен). Это предвыборное заявление. Я слышала до выборов, слышала сразу после выборов, что языковые права украинцев будут гарантированы. Незаметно прошел год. За этот год украинские дети были лишены возможности в полном объеме учиться на родном языке. Это факт. Судить нужно по фактам.

Зеленский побоится перейти т.н. красные линии, которые ему установили порохоботы и соросята. Ничего не изменится в подходе к вопросу о языковом законодательстве. Плевать эта команда хотела на права и интересы украинцев. Пройдут выборы, и снова про языковый вопрос все забудут. Это не просто обман.

И невероятным цинизмом для меня выглядит тот факт, что, пропагандируя защиту украинского языка, Зеленский, как и Порошенко, делает все для уничтожения носителей этого языка», – сказала Елена Лукаш.

На Донбассе продолжают гибнуть люди, и украинскую власть это устраивает, отметила она.

«Ничего они с Донбассом не сделают. Донбасс при Зеленском в Украину не вернется. В Украину Зеленского Донбасс не вернется, как не вернулся в Украину Порошенко. Программа-максимум – это прекратить смерти, которых так много. Только с начала года пострадало больше десяти детей, пишет UNICEF.

Эти дети пострадали на неподконтрольной территории, из этих детей доставали осколки. Разрушено 9 школ, все – на неподконтрольной территории. Ну мы же далеки от мысли, что дончане, луганчане сами стреляют в собственных детей? Гибнут украинские военные, гибнут мирные жители, отчеты международных организаций читать без слез и ужаса невозможно.

И эти отчеты, связанные с военными действиями, при Зеленском ни на йоту не отличаются от тех, которые международные организации писали при Порошенко. Минские соглашения не исполнялись и не исполняются. Формула Штайнмайера не внедрялась в законодательство и не внедряется. Чистое очковтирательство.

Перед выборами начинают что-то активизировать, но ничего не будет. При Зеленском мира не будет. Президент мира, как он себя называет, не может спокойно смотреть на детские страдания, на детские жертвы», – отметила Елена Лукаш.