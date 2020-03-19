Зеленский продолжит обстрелы Донбасса и водную блокаду Крыма

19.03.2020, Москва, Владимир Гладков

Несмотря на общую для всех опасность коронавируса, однозначно говорить о появлении конструктивного подхода со стороны украинских властей не приходится: кто-то уже говорит об изменении тона в отношениях с Россией, а кто-то, наоборот, настаивает на усилении конфронтации.

Об этом в ходе пленарного заседания российского парламента заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, депутат «Единой России» Константин Затулин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тактика украинской стороны на линии соприкосновения с ВС непризнанных республик Донецка и Луганска не изменилась. Обстрелы происходят – они, конечно, не носят интенсивный характер, но я хочу обратить внимание: украинская сторона отказалась от разведения сил по всей линии соприкосновения, что это означает в реальности?

Если вы отказываетесь от такого всеобъемлющего замораживания конфликта – значит, вы резервируете за собой возможность в любое время устраивать провокации, устраивать обстрелы, а потом обвинять в этом весь мир и, прежде всего, противоборствующую сторону. Поэтому здесь тактика украинской стороны, к сожалению, все та же.

На Украине никак не могут перейти к здравому подходу. В Верховной раде дискутируется вопрос о том, чтобы законом запретить подачу воды в Крым. Законом! Не просто сделать так, как сейчас – перекрыт Северо-Крымский канал, но сделать это законодательным образом и так далее. То есть, логика – чем хуже им там, тем лучше нам.

Пока Украина будет идти этим путем, к сожалению, всерьез рассчитывать на улучшение отношений не приходится, хотя, как вы знаете, усилия в этом направлении предпринимаются», – заявил Затулин.

«Что касается нынешней эпидемии, то по-разному можно истолковать, какие выводы сделает украинский политический класс и как он будет это использовать. Кто-то будет на этом основании говорить и уже говорит об изменении тона в отношениях с Россией, а кто-то, наоборот – настаивает на усилении конфронтации», – добавил депутат.