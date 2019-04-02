«Зеленский продолжит политику выжидания удара по Донбассу»

02.04.2019, Москва, Максим Карпенко

Комик Владимир Зеленский в случае своего избрания президентом Украины будет лишь на словах повторять мантры, обкатанные президентом Петром Порошенко.

Об этом в эфире канала «Рой ТВ» заявил бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Зеленский, по словам Стрелкова, не будет начинать военные действия до тех пор, пока не будет уверен, что украинская армия превосходит противника.

«Он продолжит ту же самую политику, которую проводил до него Порошенко – выжидание готовности к удару. Я практически уверен, что он не станет наносить удар на донбасском фронте и тем более на крымском фронте до момента, пока не будет полностью уверен в победе. А сейчас он может говорить все, что угодно. Да, он, скорее всего, еще более поднимет градус словесной перепалки с Кремлем, да, он от Путина еще потребует. Ну, а почему не потребовать – поляки тоже требуют, Прибалтика требует. Он потребует каких-то компенсаций, всего и побольше», – утверждает Стрелков.