Зеленский продолжит утюжить Донбасс в отместку за «сорванное наступление» – Монтян

14.04.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Обещанное украинскими чиновниками «наступление» на Донбассе так и не состоялось – и не могло произойти.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявила юрист Татьяна Монтян

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«Рейтинг Зеленского продолжит падать, но несущественно, потому что все, кто надеялся на мир, уже все про Зеленского поняли. У Зеленского останется только его «ядреный» электорат, который думает что он все равно лучше, чем Петя.

Никакого перехода ВСУ в наступление быть не могло. Они останутся на своих позициях и будут по-шакальи обстреливать «красную» и «серую» зону. Сейчас они начала рассказывать, что наступать они больше не собираются.

Но это никак не отразилось на несчастных людях, которых обстреливают регулярно и непрерывно. Одно дело – обстреливать мирных жителей в прифронтовых селах, другое – куда-то там наступать. Наступать уже «передумали».

Что касается радикалов, которые ждали наступления, то пусть они сами идут в армию, формируют стройные колонны и идут в наступление. Мобилизацию же объявили. Но они возмущаются с диванов, и все. Пусть лучше рассказывают, что вот они пришли в армию, а им наступать не дают», – сказала юрист.