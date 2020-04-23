Зеленский профукал «золотой шанс» выпутаться из «Минска» – Соколовская

23.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

У президента Украины Владимира Зеленского был один реальный шанс выйти из Минских соглашений, однако он им на заседании лидеров стран нормандской четвёрки так и не воспользовался.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявила известная по своим русофобским высказываниям на российских ток-шоу киевская журналистка Янина Соколовская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Он обещал с Минским процессом, что год посмотрит, как он будет, если не будет работать, он будет идти другими путями», – пересказал телеведущий обещания президента Украины в фильме «Год президентства Зеленского».

«Чтобы пойти иными путями, у него действительно был шанс, этот шанс был один – в Париже, во время заседания нормандской четвёрки, – заявила Соколовская. – Все от него очень ждали, что он приедет и скажет, что минский формат неэффективный, что он водит людей по кругу, что он не приводит Украину к миру, что он в интересах России, а не Украины, и он из него выйдет. И это бы восприняли».

«А санкции?» – спросил Ганапольский.

«Слушайте, санкции-пересанкции, их всё равно будут постепенно снимать. Их будут снимать, потому что нет живого процесса. Люди заняты коронавирусом, до Украины нет дела. Это надо понимать, он потерял свой золотой шанс, он не вышел из минского процесса, когда он мог это сделать.

Далее они говорят: да будет новый Нормандский формат, ещё выйдем… Нет поводов, чтобы собирать Нормандский формат. Ничего, по сути, не изменилось со времён Парижа, кроме коронавируса», – добавила журналистка.

Она подчеркнула, что Россия уже не даст Зеленскому выпутаться из минского процесса.

«Кучма не становится моложе, Кучма может потерять энтузиазм, потому что всё, о чём он договаривается, мне кажется, всё напрасно. И основной принцип Кучмы, что надо сначала контроль над границей, потом выборы – что-то Офис Зеленского этот принцип так размывает, что это уже идёт снова на пользу России, а не Украины. Не сможет он выйти из минского формата, Россия ему не даст, он уже это показал», – заключила Соколовская.