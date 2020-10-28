Зеленский прогнулся под МВФ – расплачиваются украинцы из своего кармана

28.10.2020, Киев, Игорь Петров

Если бы Владимир Зеленский вел себя так же, как его персонаж из фильма Голобородько, «пославший» МВФ, жителям Украины не приходилось бы платить по все увеличивающимся тарифам.

Однако в реальности Зеленский не смеет перечить требованиям фонда ради получения новых кредитов.

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В итоге тарифы для населения растут под диктовку МВФ, руководство ключевыми энергетическими компаниями отдано «наблюдательным советам» во главе с агентами Запада с баснословными зарплатами и коррупционными схемами.

А ведь перед выборами Зеленский обещал аудит «Нафтогаза» и снижение тарифов, напомнил в эфире канала Ukrlife эксперт энергетического рынка Валентин Землянский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Цены будут подниматься. Что будет с тарифами – одному Богу известно. Премьер Шмыгаль вообще хочет отдать это местным советам – тарифы на тепло, на горячую воду.

Тарифы везде разные, они и будут разные – каждое предприятие имеет свою экономику и, соответственно, будет разный тариф.

Вопрос – в контроле со стороны государства, он должен быть, безусловно. Чтобы просто меньше воровали. Вы же обещали людям, Зеленский обещал людям снижение тарифа», – напомнил Валентин Землянский.

Украина могла бы вернуть контроль над «Нафтогазом» и сменить подконтрольное Западу руководство компании, но в меморандуме с МВФ зафиксировано, что руководство компании назначает ее наблюдательный совет.

«Можно ли снизить? Да, можно. Что для этого нужно сделать? Нужно проаудировать эти вот тарифы, проаудировать экономику, понять, по какой цене «Нафтогаз» будет продавать, взять под контроль, вернуть контроль над «Нафтогазом» – а от этого отказываются, опять в этом проекте (устава компании) все опять под набсоветом. В этом же вся фишечка, это же в меморандуме с МВФ пообещали.

Там (в уставе) сначала было, что по представлению набсовета назначается (глава), потом Гройсман это убрал, и вот сейчас снова хотят вернуть на старую редакцию, что опять по представлению набсовета. Коболев в данном случае пытается застраховаться, – чтобы никто его не «сковырнул», невзирая на то, что KPI не выполнен (предыдущая версия устава)», – сказал Валентин Землянский.