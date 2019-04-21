21.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Владимир Зеленский проголосовал на выборах. Он посетил избирательный участок на проспекте героев Сталинграда в Киеве, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Зеленский пришел голосовать вместе с супругой. Он поздравил журналистов, ожидающих его на участке, с Вербным воскресеньем, пожелал хорошего настроения.

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«Сегодня обязательно будет победа украинцев, победа Украины…мы объединили Украину», — сказал Зеленский, пообещав, что после объявления результатов проведет брифинг.

«Все будет хорошо. Сделаем это вместе», — сказал кандидат в президенты.

Как сообщил глава МВД страны Арсен Аваков, безопасность в день выборов обеспечивают около 130 тыс. правоохранителей, под охрану взяты более 30 тыс. избирательных участков.