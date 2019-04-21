Выборы
//exit;
21.04.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
politics, Выборы, Украина
Просмотров:

Зеленский проголосовал на выборах

Владимир Зеленский проголосовал на выборах. Он посетил избирательный участок на проспекте героев Сталинграда в Киеве, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Зеленский пришел голосовать вместе с супругой. Он поздравил журналистов, ожидающих его на участке, с Вербным воскресеньем, пожелал хорошего настроения.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Сегодня обязательно будет победа украинцев, победа Украины…мы объединили Украину», — сказал Зеленский, пообещав, что после объявления результатов проведет брифинг.

«Все будет хорошо. Сделаем это вместе», — сказал кандидат в президенты.

Как сообщил глава МВД страны Арсен Аваков, безопасность в день выборов обеспечивают около 130 тыс. правоохранителей, под охрану взяты более 30 тыс. избирательных участков.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Апрель 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть