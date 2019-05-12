Зеленский проиграл информационную войну Донбассу, не успев её начать

12.05.2019, Луганск, Владимир Гладков

В Луганске вслед за Донецком прошли торжества в честь пятилетия со дня референдума, на котором население области поддержало независимость от Украины, где произошел государственный переворот.

Как и накануне в ДНР, праздничные мероприятия в ЛНР проходили под лозунгами «Наш выбор – Россия!» и «Россия, спасибо за паспорта!». Шествие в Луганске собрало около 20 тысяч человек, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Горжусь каждым, кто пришел сегодня на эту площадь и сказал «да» свободе, сказал «да» независимости и «да» – России. Пять лет назад мы провели референдум и, как показывает нынешний день, тогда мы сделали единственно правильный выбор», – обратился к согражданам глава ЛНР Леонид Пасечник.

В этот же день министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего и его коллега из Южной Осетии Дмитрий Медоев подписали соглашение об установлении между двумя государствами дипломатических отношений.

Депутат Госдумы Андрей Козенко пожелал ЛНР «скорейшего воссоединения со своей великой Родиной». «Хотя если быть откровенным, мои земляки – крымчане, как и многие россияне, уже сейчас воспринимают Донбасс как особенный регион России», – уточнил политик.

«Здесь, на Донбассе эти прихвостни фашистские получат так по зубам, что челюсти отлетят. Я желаю одну большую великую победу, чтобы она пошла дальше по всей земле – всем городам: мы помним Одессу, 2 мая, как заживо сжигали людей. Мы помним, что творила эта нечисть… Мы не забудем и не предадим… Я желаю скорейшего вхождения и становления полноценным, полноправным субъектом великой Российской Федерации. Как когда-то давно мы были одной могучей великой сильнейшей державой. Дай Бог, чтобы этот день скорее наступил», – сказала депутат Госдумы Наталья Поклонская.

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Еще один сигнал озвучил накануне полпред России на переговорах контактной группы в Минске Борис Грызлов.

«Донецкий и луганский референдумы стали ответом на вооруженный переворот, на подъем неонацизма, на избиения и убийства несогласных с новой киевской властью, на объявление и начало карательной операции. Это был ответ людей на грубое нарушение своих прав, на угрозу своей жизни. Это был ответ Донбасса на агрессию с запада… Киевская «партия войны» не оставила жителям Донецка и Луганска иного выбора, кроме самостоятельности и самозащиты. Все, что получал Донбасс от официального Киева, – это агрессия и блокада. Все, что слышал Донбасс от официального Киева, – это угрозы и требования сдаться. Естественно, никакой капитуляции Донецка и Луганска не будет и быть не может», – говорится в заявлении Грызлова.

Напомним, что представители команды новоизбранного президента Владимира Зеленского заявили, что, как и во времена Петра Порошенко, Киев будет добиваться контроля над границей ЛДНР с Россией – либо украинским контингентом, либо т.н. западными «миротворцами».

Сам Зеленский несколько раз анонсировал начало «информационной войны» против республик Донбасса, чтобы склонить местное население поддержать возвращение обратно под контроль националистического режима в Киеве.