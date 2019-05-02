Зеленский произвел хорошее впечатление на мусульман

02.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Сегодня новоизбранный президент Владимир Зеленский встретился с муфтиями и мусульманскими религиозными деятелями Украины, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил муфтий Духовного управления мусульман Украины Умма шейх Саид Исмагилов.

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Исмагилов рассказал, что ему позвонила помощница Зеленского после того, как он написал пост, в котором спросил, планирует ли президент встретиться с мусульманскими лидерами.

“Владимир Зеленский дал высказаться каждому по очереди”, – написал Исмагилов.

По его словам, Зеленскому рассказали об активном участии мусульман в защите единства и свободы Украины, в развитии гражданского общества, а также об арестах и нарушения прав и свобод мусульман на неподконтрольных территориях Крыма и Донбасса.

“Господин Владимир Зеленский сказал, что он хочет единства Украины и украинского общества, призывает всех к примирению и консолидации, и надеется, что религиозные лидеры будут способствовать этому”, – написал Исмагилов.

“Также он отметил, что нужно привлекать иностранных инвесторов с инвестициями в различные отрасли экономики, в том числе и из мусульманских стран”, – добавил муфтий.

“В целом – впечатления положительные”, – подытожил Исмагилов.

Напомним, как сообщал ПолитНавигатор, ранее 30 апреля Зеленский встретился с главами неканонических православных конфессий Украины Епифанием и Филаретом, а 1 мая Зеленский встретился с митрополитом канонической УПЦ Онуфрием. Последний пожелал Зеленскому “Божью помощь, вдохновения и терпения”.