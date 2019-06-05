Зеленский прокладывает прямую дорогу к исчезновению Украины

05.06.2019, Москва, Владимир Гладков

Если Украина вступит в НАТО, как это обещает президент Зеленский, то Российской Федерации придется жестко реагировать.

К такому мнению пришли эксперты в эфире телеканала «Россия-1», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Продолжение курса в НАТО, которое сейчас продекларировал Зеленский, – это прямая дорога к исчезновению Украины как таковой. Потому что не может быть эта территория в составе НАТО с базами, ракетами и всем остальным. Потому что это вопрос наших принципиальных жизненных интересов», – заявил российский политолог Дмитрий Куликов.

В то же время лидер ЛДПР Владимир Жириновский полагает, что НАТО нужна война между Россией и Украиной.

«Мы не намерены и мы вынуждены будем действовать, а Западу это не выгодно. Им нужна долгоиграющая пластинка – 10, 20, 30 лет раненые, эшелоны, дети, деньги, в НАТО – это процесс, как коммунисты: «Построим коммунизм!». 10 лет, 20, 30, так и тут в НАТО, и никогда не вступят. НАТО нужна война между Украиной и Россией, но не между НАТО и Россией, а тем более американцами», – отметил глава ЛДПР.

«Это правильная установка, потому что, я думаю, что НАТО сильно сожалеет о приёме Польши и Прибалтики в Альянс. Потому что если бы они их не приняли, то Польша и Прибалтика годились бы для прямых военных столкновений с Россией. НАТО не очень хочется с нами воевать», – добавил Куликов.