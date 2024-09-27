Зеленский промахнулся: Путин не стал ставить Курщину выше Донбасса – эксперт

Россия могла бы собрать все резервы и перекинуть части с Донбасского фронта, чтобы быстро выбить ВСУ из Курской области, но на это и был расчет украинского командования во главе с президентом Владимиром Зеленским. Таким образом российский лидер показал бы, что Курщина для него важнее новых регионов, но он не стал этого делать и сохранил темпы наступления на Донбассе, удержав ситуацию в Курской области от катастрофы.

Об этом в эфире видеоблога-иноагента «Редакция» заявил военный эксперт Валерий Ширяев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ты как бы стоишь перед выбором – перебросить самые лучшие силы, самые лучшие бригады снять с фронта, все, что у тебя есть, тут же и эту дыру закрыть, приложить максимальные усилия и в кратчайшие сроки освободить Курскую область. Но тем самым ты покажешь, что для тебя новые территории вторичны. «Главное – вот она, Россия, а это, Донбасс – это так, между делом». И тогда бы украинская пропаганда сказала: «Посмотрите на Путина, вы поняли, он снял все, что мог на фронте, как только у него «настоящую Россию» стали забирать. Вот отношение, это для него не Россия». Недолго Путин думал, на самом деле, и они оставили все, как есть, и он уравнял донецких и курских между собой не только в правах, но и в эмоциональном отношении. И вся армия увидела – это важно для них, я с ними разговаривал, они это обсуждают, да», – отметил он.



«Армия увидела, что, оказывается, Верховный Главнокомандующий и все его соратники вполне готовы пожертвовать своей «исконной» территорией ради той территории, которую они считают братской, исконно российской, которую еще Екатерина Вторая строила и так далее. То есть, этот выбор был сделан в обратную сторону, и Зеленский промахнулся», – заключил Ширяев.