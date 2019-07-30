Зеленский промарширует по Крещатику

30.07.2019, Киев, Максим Карпенко

Вместо традиционного парада в Киеве на День независимости Украины проведут «марш достоинства».

Об этом на брифинге в Киеве заявил глава офиса президента Украины Андрей Богдан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам чиновника, парад – это «советский пережиток», а потому 24 августа состоится мероприятие, более похожее на первомайскую демонстрацию.

«Вместо традиционного парада в советских традициях с недешевой демонстрацией военной техники на центральной улице столицы состоится марш достоинства. Это мероприятие в европейском стиле призвано заложить новую традицию чествования всех, кем гордится Украина. Планируется, что по Крещатику пройдут представители разных родов войск ВСУ. Ветераны АТО смогут присоединиться к представителям своих бригад. Вместе с военными в мероприятии примут участие медики, учителя, спортсмены, дипломаты и волонтеры. В марше примет участие президент Украины и руководство государства», – заявил Богдан.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отменил военный парад на День независимости. С этим решением не согласились боевики т.н. АТО, заявившие о планах устроить альтернативное мероприятие.