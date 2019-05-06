06.05.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Политика, Религия, США, Украина, Церковь
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Зеленский променял Юго-Восток на Волкера

Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому пока удаётся удерживать религиозную беспристрастность на фоне теряющей позиции ПЦУ, однако в остальном он демонстрирует свою полную внешнюю зависимость.

Об этом в эфире «NewsOne» заявил политический журналист и телеведущий Вячеслав Пиховшек, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Существует динамика непризнания ПЦУ: ни одна поместная православная церковь мира так и не высказалась в пользу признания ПЦУ, и это уже, пожалуй, тенденция. Если бы они это делали под нажимом политиков, то это было бы сделано до президентских выборов в Украине. Если этого не сделано, велика вероятность, что поместные православные церкви не будут признавать структуру Епифания-Филарета», – заявил журналист.

Он отметил, что в если в отношении религиозного вопроса избранный президент Украины продемонстрировал скорее рациональность и осторожность, то в целом его политическое положение «хуже губернаторского».

«Антироссийские эскапады Зеленского, например, то, что с Россией у нас одна общая тема – границы, с моей точки зрения, свидетельствуют о том, что для Зеленского одобрение коллективного Запада, типа Волкера, намного важнее поддержки Юго-Востока, а этот электорат наиболее активно и голосовал за него», – добавил Пиховшек.

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