Зеленский пропиарился на Спасо-Преображенском соборе, призвав на головы одесситов ПВО

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Внезапный главклоун решил записать свое ежедневное обращение к заложникам, то есть к гражданам в пострадавшем после ракетной атаки РФ и «героического» ответа ПВО Спасо-Преображенском соборе.

При этом он уверенно назвал храм… Свято-Преображенским — ну, как всегда, в теме чувак.

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«Последствия российского террора против Одессы — разрушение крупнейшего православного храма Одессы и одного из самых ценных храмов Украины. Российская ракета попала в алтарь — он полностью уничтожен. Повреждена вся конструкция здания», – сказал Зеленский.

Напомним, что ряд военных экспертов неоднократно высказались на тему того, что если бы в собор и правда угодила ракета, от него бы не осталось и щепки, а вот ПВО — в самый раз. Да, несмотря на сильные повреждения, остов здания остался целым.

Совместив приятное с полезным, оттуда же, из собора, Зеленский отчитался о других своих приключениях в Одессе: провел ставку на предмет защиты неба, прошвырнулся по госпиталям, вдоволь населфился, поздравил общественность с украинским Днем медработника, наградил раненых и военных медиков зеркальцами и бусами.

Но фокус внимания все же был на самое страшное для одесситов:

«Ищем системы ПВО, чтобы защитить Одессу, весь наш Юг. И я благодарю всех в мире, кто подключился к этой работе с нами».

Словно специально, подгадав к визиту главклоуна, одесские власти выслужились перед ним на цирлах: решением исполкома горсовета около 200 миллионов гривен из местного бюджета были направлены на помощь силам ПВО и мобильным огневым группам. Последним ушло 150 миллионов, 43 миллиона — противовоздушной обороне.

Перед визитом Зеленского начальник пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что «Украина рискует остаться без черноморских портов через два-три месяца». Так как Россия применяет гиперзвуковые, крылатые и противокорабельные ракеты, против которых бессильны ныне находящиеся на вооружении средства обороны.

«Практически все порты заблокированы. Ни один корабль не может уйти», — уточнила она.

Повестку о дополнительной ПВО для Одессы разгоняют сейчас провластные СМИ, блогеры и прочие «слуги народа» — понятно, чтобы Зеленскому было проще клянчить. А из собора «же не манж па сис жур», наверное, совсем жалостливо в глазах западных партнеров получилось. Значит, дадут. Значит, пропал город.