Зеленский пропустил сильный удар

04.10.2019, Москва, Максим Карпенко

Подписание Украиной «формулы Штайнмайера» не гарантирует наступление мира на Донбассе.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил социолог Евгений Копатько, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, не стоит строить иллюзий и относительно новых договоренностей, подписанных Украиной.

«На Донбассе по-прежнему убивают людей, по-прежнему напряженность очень высокая, по-прежнему проблемы диалога, прямого контакта между Киевом и Донбассом как не было, так и нет. Поэтому я иллюзий не строю – все эти пункты, я хочу напомнить людям, с чего произошел «Минск-1» и «Минск-2». Это случилось когда (были котлы) под Иловайском и под Дебальцево, это вынужденная мера для украинской власти, они не собирались их выполнять. Поэтому до сих пор ни один пункт «Минских соглашений» не был выполнен. Поэтому по этому поводу у меня иллюзий нет особых и оптимизма тоже нет», – заявил Копатько.

Эксперт также подчеркнул, что сегодня украинская власть оказалась под сильным политическим давлением, а не пришла сама к подписанию формулы.

«Я думаю, что скорее всего это будет некое политическое принуждение, учитывая позицию Запада и позицию того же Трампа, потому что на самом деле, Зеленский пропустил очень сильный удар политический. Казалось бы, он поехал за поддержкой, а там стал заложником политической борьбы республиканцев и демократов», – добавил социолог.