Зеленский прощался с нацистом «Да Винчи» под американский похоронный марш

Вадим Москаленко.  
10.03.2023 21:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 779
 
Д.Б., Денацификация, Дзен, Украина


Похороны ликвидированного накануне на Донбассе нациста Дмитрия Коцюбайло (один из вожаков запрещенного «Правого сектора», позывной «Да Винчи») превратились в торжества высшего государственного уровня в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Отпевание прошло в занятом раскольниками Михайловском соборе. Панихиду даже посетил Владимир Зеленский в компании премьер-министра Финляндии Санны Марин. Также на церемонии были замечены министр обороны Резников, начальник ГУР Буданов и главком ВСУ Залужный.

Похороны ликвидированного накануне на Донбассе нациста Дмитрия Коцюбайло (один из вожаков запрещенного «Правого сектора»,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


Для простого люда гроб выставили на улице на Майдане. Собравшаяся толпа скандировала «Герои не умирают!», «Смерть Московской федерации», «Слава «Правому сектору», «Слава героям Бахмута» и прочую дрянь.

Примечательно, что заносили тело Коцюбайло на площадь под американский похоронный марш и барабанную дробь. Не обошлось и без массового стояния на коленах – это уже превратилось в украинскую традицию встречи «грузов 200» после 2014 года.

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Март 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть