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Похороны ликвидированного накануне на Донбассе нациста Дмитрия Коцюбайло (один из вожаков запрещенного «Правого сектора», позывной «Да Винчи») превратились в торжества высшего государственного уровня в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Отпевание прошло в занятом раскольниками Михайловском соборе. Панихиду даже посетил Владимир Зеленский в компании премьер-министра Финляндии Санны Марин. Также на церемонии были замечены министр обороны Резников, начальник ГУР Буданов и главком ВСУ Залужный.

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Для простого люда гроб выставили на улице на Майдане. Собравшаяся толпа скандировала «Герои не умирают!», «Смерть Московской федерации», «Слава «Правому сектору», «Слава героям Бахмута» и прочую дрянь.

Примечательно, что заносили тело Коцюбайло на площадь под американский похоронный марш и барабанную дробь. Не обошлось и без массового стояния на коленах – это уже превратилось в украинскую традицию встречи «грузов 200» после 2014 года.