05.08.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Политика, Стамбул, Турция, Украина
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Зеленский прощупает Эрдогана и поговорит с Варфоломеем

Президент Владимир Зеленский 7-8 августа будет находиться с визитом в Турции, где встретится с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и Вселенским патриархом Варфоломеем, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом 5 августа сообщает пресс-служба Офиса президента.

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«В рамках визита в Анкаре запланированы переговоры главы государства с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также встреча с представителями украинской и крымскотатарской общин», — отметили в ОП.

Кроме того, сообщается, что в Стамбуле Зеленский встретится с Вселенским патриархом Варфоломеем I.

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