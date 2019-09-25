Зеленский просит больше «Джавелинов» у Трампа

25.09.2019, Нью-Йорк, Михаил Рябов

Опубликованная сегодня стенограмма телефонных переговоров Владимира Зеленского и Дональда Трампа содержит просьбу украинского президента продать больше ракетных комплексов «Джавелин», которые ранее в Киеве обещали применять на Донбассе «против российских танков».

«Мы готовы купить больше «Джавелинов» у США для оборонительных нужд», – сказал Зеленский.

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Он также упомянул о готовности закупать топливо в Америке, чтобы избавиться от необходимости покупки его в России, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Что касается экономики, существует большой потенциал для наших двух стран, и один из вопросов, очень важных для Украины, – это энергетическая независимость. Я верю, что мы можем быть очень успешными и кооперироваться по энергетической независимости с США. Мы уже работает по кооперации. Мы покупаем американское топливо», – сказал Зеленский.