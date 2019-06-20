Зеленский просит у бизнеса 300 млрд грн на восстановление Донбасса

20.06.2019, Киев, Игорь Петров

Восстановление Донбасса обойдется в 300 млрд грн и поиск средств на него нужно начинать уже сейчас, причем силами украинского бизнеса.

Об этом на встрече с бизнесменами заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».



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«На восстановление Донбасса нужно больше 300 млрд грн. Это будет большой проект по реинтеграции. Мы не ждем окончания войны, мы уже сейчас начинаем работать на территориях, которые контролируем.

Надо наглядно продемонстрировать людям, которые вынуждены пребывать на временно оккупированных территориях преимущества жизни в свободной и независимой Украине. Надо строить дороги, развивать инфраструктуру.

Я был во Франции и Германии, немецкий большой бизнес готов нам помогать и инвестировать. Но это – наша страна, я призываю не стоять в стороне и участвовать в финансировании этого проекта, как в качестве инвесторов, так и в качества благотворителей», – сказал он.