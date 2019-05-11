Зеленский против Верховной Рады: Ситуация на Украине обостряется

11.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Чтобы обеспечить статус главного игрока, новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо распустить Верховную Раду. Однако в этом случае он тут же столкнется с мощным сопротивлением конкурентов, которые могут организовать, в том числе, и уличные выступления. Чрезмерного усиления Зеленского не желают и на Западе.

Об этом в эфире «Ukrlife» заявил украинский политический эксперт Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пойти на договорённости в той или иной мере (с парламентом – ред.) означает для Зеленского как минимум отказаться от многих ключевых вещей своей программы, и он не может на них пойти, или ему на них пойти очень сложно.

Другой вариант – ломать всех через колено. Говорить, что досрочные парламентские выборы, мы вас оттуда выбросим, а потом будем договариваться всё равно, но уже на моих правилах.

Но пойти на досрочные парламентские выборы – тоже сложно, потому что в парламенте нет большинства, которое их поддерживает. Пойти на досрочные парламентские выборы означает пойти на конфликт с большинством тех игроков, которые сразу включат против Зеленского свои медиа, свои силы.

В марте-апреле они же боролись против Порошенко или его саботировали, но Зеленского они откровенно не мочили, за редким исключением», – заявил Бортник.

«Если они сейчас включатся против Зеленского, картина будет совсем другой, и это уже не будет 72 процента, в лучшем случае, будем отталкиваться от тридцати в первом туре. Тоже очень сложный сценарий. Я уже молчу о том, какие могут включить подковёрные силы, улицу в том числе могут включить против Зеленского. Всё это – очень взрывоопасный сценарий», – добавил эксперт.

Кроме того, по его словам, на Западе тоже плохо смотрят на досрочные выборы.

«Я общался с европейским коллегой, он говорит, что мы не уверены, что Зеленскому необходимо отдавать всю полноту власти на пять лет в результате досрочных выборов, потому что он – фактор неожиданности, неизвестно, как он себя поведёт, мы не уверены в нём, его надо балансировать, мы Петра Алексеевича в 2014 году балансировали «Народным фронтом», чтобы он не зарывался. И это сыграло свою роль – посмотрите на роль Авакова на выборах 2019 года», – рассказал Бортник.

«Это очень существенный кризис для Зеленского. Как с него выходить? Я бы ломал через колено, конечно. Выхода нет, если пойдёшь на договорняки, кончишь плохо. Если ломать через колено, шансов больше», – рассуждает эксперт.

Он подчеркнул, что досрочные парламентские выборы нужно объединять с референдумами.

«Взять многие ключевые вопросы, на которых играют оппоненты Зеленского, как на рояле, и параллельно выносить их с выборами на референдум. Вопросы Донбасса, культуры, всего остального, выносить на референдум и потом опираться, во-первых, на результат выборов, во-вторых, на результат волеизъявления украинцев, и доламывать через колено», – подытожил Руслан Бортник.