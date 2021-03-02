Зеленский провалил попытку договориться с Путиным

02.03.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Активизация борьбы с оппозицией, репрессии и санкции против неугодных телеканалов – это убеждения президента Украины Владимира Зеленского, которые раскрылись после его неспособности договориться с российским лидером Владимиром Путиным.

Об этом в эфире телеканала 1+1 заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Авакова, прежняя миролюбивая риторика Зеленского, с которой он пришел к власти, была всего лишь одной из версий его поведения.

«Последние месяцы для меня – это совсем другое состояние внутреннее. Знаете, когда мы ехали больше, чем год назад на парижский саммит, нормандский, я говорил президенту, что вы не имеете права не попробовать, вы, конечно же, попробуете и посмотрите. Но, к сожалению, мой опыт говорит о том, что вряд ли что-то получится с Путиным. Потому что для Путина независимая Украина – это нонсенс.

И он был полон решимости сделать все возможное, чтобы попробовать. Он – человек с критическим складом ума, и он убедился, что это не получается. Теперь, если для него раньше это была одна из версий поведения, то теперь, я считаю, что та манера поведения, которую он сейчас демонстрирует, – это его убеждения. Я надеюсь на это», – заявил Аваков