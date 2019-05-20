20.05.2019, Киев, Михаил Рябов
 
Политика, Украина
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Зеленский провел кулуарные договорняки с Верховной Радой

Заявление Владимира Зеленского на инаугурации о роспуске Верховной Рады не могло быть озвучено без предварительных кулуарных договоренностей с ключевыми игроками парламента, иначе бы депутаты вошли в клинч с новоизбранным президентом, и это грозило бы Украине непредсказуемыми последствиями.

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Об этом «ПолитНавигатору» рассказал экс-депутат Верховной Рады Олег Царев, поделившись своими впечатлениями от состоявшейся сегодня в Киеве инаугурации.

«Интересно, креативно. Он молодой, выгодно отличается от Порошенко и Януковича. Я уверен в том, что он бы не стал объявлять то, о чем не достигнута предварительная договоренность с политическими лидерами.

Дело в том, что объявить можно, но это решение потом нужно исполнить. Если бы депутаты начали саботировать это дело и лидеры политических фракций, то возникла бы такая же ситуация, как была в свое время у Ющенко с Януковичем. Тогда только Ющенко продавил, но ситуация была на грани.

Самые продолжительные аплодисменты были после того, как он сказал о том, что будет добиваться мира на Донбассе. А мира можно достигнуть только путем выполнения Минских соглашений. Окружение Зеленского настроено на выполнение Минских соглашений, поэтому вероятность того, что он будет двигаться в этом направлении, достаточно высокая. Уж точно, вероятность того, что Минские соглашения будут выполнены, на уровень выше, чем при Порошенко», – заявил Царев.

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