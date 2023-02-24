Зеленский провел помпезное награждение в центре Киева. Геращенко кричит о «путинском сценарии»

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Президент Украины Владимир Зеленский в центре столицы провел награждение силовиков.

Мероприятие прошло под гимн Украины в исполнении Святослава Вакарчука, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все моменты нашей величественной истории и пройденного народом пути – в этом почете, в этой памяти, в этих словах [«Героям слава»], которыми отвечают и будут соответствовать миллионы. Знаю, что будут! Потому что Украину сохранили, волю сохранили. Герои – сохранили», – заявил президент.

Он считает, что сейчас решается вопрос «быть всем нам или быть Украине».

«Я благодарю всех, кто выдержал тот февраль, этот год и кто дает Украине несгибаемость. Слава всем, кто сейчас в бою! Слава Вооруженным Силам Украины, Национальной гвардии, разведке, Службе безопасности Украины, Национальной полиции, украинским пограничникам и всем вам, нашим Силам обороны и безопасности. Слава всем вам, кто помогает биться и кто спасает жизнь. Светлая память всем, чья жизнь унесла эта война», – резюмировал Зеленский.

В свою очередь депутат Верховной рады Ирина Геращенко обратила внимание, что на церемонии присутствовали журналисты и шла прямая трансляция. Но при этом уже год в Верховную раду не пускают журналистов, а трансляция запрещена.

«Вчера СН, ОПЗЖ и Батькивщина проголосовали законопроект о запрете депутатам информировать о ходе заседаний. Вроде бы из соображений безопасности. Но сегодняшний день еще раз показал, что причина другая. И это – политическая цензура. Как и исключение из цифрового эфира независимых от Банковой телеканалов. Цензура унижает Украину. Как и обесценивание парламента. Украина – не Россия. Путинская Россия началась с политической цензуры и обнуления парламента, превращения его в безобразный театр кремлевских муртадов. Нельзя толерировать такой сценарий в Украине», – считает Геращенко.