Зеленский провёл парад за счёт бюджета, чтобы затмить «марш» Порошенко – Бортник

25.08.2021 20:19 (Мск), Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Военный парад в Киеве был нужен для поддержки популярности действующего президента Украины, но обошелся слишком дорого для такой бедной страны как Украина.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил директор УИАМП Руслан Бортник.

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«Парад стал хорошо поставленным мероприятием. Очевидно, электорально оно сыграет в плюс Зеленскому. Но это мероприятие, которое достаточно дорого обошлось налогоплательщиком, и мероприятие, к сожалению, лишенное какого-то смысла, образа будущего. Можно было бы ожидать, что президент выступит с какой-то новой концепцией Украины, анонсирует какие-то политические шаги. Но ничего такого не произошло. Поэтому празднование тридцатилетия независимости превратилось в ещё один митинг власти за государственный счёт. Военные парады, конечно, должны проводиться. Но всё же в самой бедной стране Европы на них должны тратить меньше денег. Если у нас уже проводится парад, то прочие мероприятия типа концертов, которые также проводятся за государственный счёт, уж точно совершенно излишни», – сказал Руслан Бортник.

Он отметил, что проводя военный парад, Зеленский стремился перебить «неформальный» Марш защитников Украины, который играет на руку его конкуренту.

«Марш защитников Украины проводится под эгидой Петра Порошенко, и военный парад официальный в этом году в какой-то мере был призван «перебить» это мероприятие. В прошлом году, например, был концерт а не парад. И в этом году парад – это не только попытка продемонстрировать обществу и иностранным наблюдателям силу военную, но и «перебить» этот «народный парад» под эгидой Порошенко, прямого конкурента действующего президента», – резюмировал Руслан Бортник.