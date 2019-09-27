Зеленский провоцирует Москву на отторжение Донбасса

27.09.2019, Киев, Максим Карпенко

Украина должна будет пойти на выполнение «формулы Штайнмайера» и реализацию Минских договоренностей. В противном случае Москва перестанет общаться с Киевом и Донбасс будет навсегда потерян для страны.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам эксперта, вчерашнее выступление президента Владимира Зеленского в Генассамблее ООН и повторение антироссийской риторики его предшественника говорят о том, что Зеленский не готов двигаться в сторону разрешения кризиса.

«Многие мои коллеги говорят, что придется Киеву соглашаться на формулу Штайнмайера и так далее. Не знаю. Это возможно, но уверенности в том, что это произойдет, я не вижу таких высоких шансов. Посмотрим. Но это критически важно для того, чтобы сохранить шанс реинтегрировать Донбасс в состав Украины. Но если там подспудно, на Банковой, есть представление о том, что можно продинамить, разговорами разными заменить конкретные дела в направлении продвижения по пути Минских соглашений, то это может закончиться тем, что мы безвозвратно потеряем Донбасс.

Если они смиряются с этим, считают, что мы просто должны дело довести до того, что в конце концов Москва скажет: «Все, мы больше разговаривать не будем» или Донбасс скажет: «Ну все, сейчас проводим еще один референдум и все», подталкивая ситуацию к тому, чтобы уже не было вопроса, чтобы стало понятно. Кстати, выступление Зеленского в Нью-Йорке на Генассамблее, как раз говорит о том, что он не готов двигаться по пути какого-то компромисса, иначе не было бы пули, этих бесконечных разговоров в духе Порошенко и так далее. Были бы какие-то, более располагающая речь к поиску договоренности с Москвой», – заявил Погребинский.