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22.08.2021 15:38 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Германия, Дзен, НАТО, Политика, Украина
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Зеленский публично упрекнул Меркель в отсутствии военной помощи

Новости УкраиныГермания, в отличие от США и Великобритании, отказала Киеву в военных поставках в качестве...

Германия, в отличие от США и Великобритании, отказала Киеву в военных поставках в качестве поддержки в конфликте с Москвой. Однако Украина рассчитывает получить от Берлина помощь в ином виде.

Об этом в ходе брифинга сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы обращались к Великобритании, получили поддержку. Обращались к США, и очень предметно, я собираюсь на встрече 31 обговорить эти вопросы с президентов Байденом.

Также мы обращались к немецкому правительству относительно поставок вооружения, и действительно, в том или ином виде, получали отказы», – сказал он.

Германия не станет оказывать Украине помощь большую, чем того требует её членство в НАТО, пояснила канцлер Ангела Меркель.

«Я не занималась детально вопросом относительно поставок вооружения. Мы достаточно чёткие, но когда речь идёт о кооперации в рамках НАТО, есть совместные заседания Украины с НАТО.

Мы, как немцы, как часть НАТО, когда речь идёт об учениях и поддержке, мы готовы. Но я не внесла никаких конкретных предложений», – сказала Меркель.

Зеленский продолжил настаивать на необходимости помощи Киеву.

«Госпожа Меркель правильно сказала, что в рамках учений НАТО и Европа, и Германия нас поддержали. Но нам необходимы предметные вещи, и мы знаем, в каких направлениях Германия могла бы нас поддержать, мы на это действительно очень надеемся и ожидаем», – сказал украинский президент.

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