Зеленский пугал европейских лидеров воздушной тревогой. Макрон зачитывал «Ще не вмерла»

16.06.2022  23:55 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина
Новости Украины

16 июня канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги и президент Румынии Клаус Йоханнис прибыли в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Отметим, что вместо гимна украинская столица включила для высоких гостей сирену воздушной тревоги. Однако отсутствие гимна Украины компенсировал Макрон.

16 июня канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги...

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После переговоров в Мариинском дворце лидеры стран дали пресс-конференцию, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Зеленский сразу же уцепился в тему воздушной тревоги, чтобы начать просить тяжёлое вооружение для Украины.

«В Киеве на вокзале зазвучала сирена воздушной тревоги, как она звучит сейчас в большинстве областей нашей страны. Это говорит о том, что Россия не выбирает, кому и когда угрожать, кому в Европе дарить безопасность…

Мы ценим уже предоставленную поддержку от партнёров, но ждём новых поставок, прежде всего, тяжёлого вооружения, современной реактивной артиллерии, систем ПРО и так далее. Каждая партия таких поставок – это спасённые украинцы, и каждый день задержки поставок – это возможность России убивать украинцев и разрушать наши города… Все мы слышали, когда зазвучала сирена воздушной тревоги, что Россия ищет новые способы, чтобы запугать Европу и захватить больше и больше нашей земли», – вещал шоумен.

Также он добавил, что главная помощь Киеву – это поддержка в евроинтеграции. По его словам, предоставление Украине статуса кандидата на членство ЕС усилит всю Европу. Кроме того, украинский президент пожаловался на Россию, которая якобы блокирует одесские порты и поблагодарил Румынию за предоставление логистической помощи в транзите зерна.

В свою очередь, председатель совета министров Италии Марио Драги заверил, что Италия поддержит Украину в вопросе кандидатства, однако отметил, что речь идёт о целом пути, который предусматривает глубокие реформы. Куда больше итальянского премьера беспокоил вопрос украинского зерна.

«Что касается зерна, есть ещё время для того, чтобы разблокировать порты. Урожай будет в сентябре, мы должны сделать всё, чтобы не довести ситуацию до драматической. Чтобы избежать страшного кризиса, мы должны обеспечить безопасную транспортировку зерна, не должно всё вылиться в мировую катастрофу.

Надо сосредоточиться над тем, как вывезти зерно через Чёрное море. Россия на встречу, к сожалению, не идёт. Нужно бороться с этой проблемой храбро, со смелостью, которую проявил Зеленский», – заявил Драги.

Президент Румынии Клаус Йоханнис говорил о «планетарном» масштабе последствий остановки транзита украинского зерна. Также он отметил исключительную роль Румынии в этом вопросе.

«Мы совершили транзит украинского экспорта и послужили в качестве перевала для зерновых. Мы работаем над тем, чтобы найти наилучшие решения для того, чтобы обеспечить транзит через Констанцу – наш черноморский порт – и порт на Дунае. С начала российского наступления, порт Констанца обеспечил транзит более 1 млн тонн зерновых из Украины. Ъ

Мы работает над открытием нового пункта пересечения украинско-румынской границы. Работаем, помогая обновить участок железной дороги на территории Румынии для транспортных нужд. У нас есть коалиция тех, кто желает помочь в создании «голубого» коридора для морского транспорта через Черное море», – говорил Йоханнис.

Также он добавил, что вступление Украины, Молдовы и Грузии в ЕС соответствует нуждам для безопасности и стабильности «в нашем общем регионе».

В то же время президент Франции Эммануэль Макрон пообещал продолжить предоставлять Украине вооружения и военных инструкторов.

«Франция уже сейчас предоставляет и готова дальше отвечать на эти запросы. Мы будем усиливать такую поддержку. Уже выделено 2 млрд долларов. Переданы системы САУ «Цезарь», которые позволят украинским воинам эффективно защищаться от нападок российской армии на украинской земле. С самого первого дня Франция выступила с инициативой отправить на Украину экспертов для того, чтобы расследовать военные преступления. Также готовы на следующей неделе, что касается «Цезарей», принять решение о поставках дополнительных систем», – говорил Макрон.

При этом он призвал Россию как постоянного члена Совбеза ООН  прекратить блокаду украинских портов. Он рассыпался в комплиментах в адрес Зеленского и, завершая выступление, процитировал украинский гимн.

«Вы [Зеленский] сделали всё возможное для того, чтобы достичь триумфа благоразумия. В этих трагических условиях, хочу процитировать украинский гимн: «Еще не умерла Украины – ни слава, ни воля». Именно эти слова по-особенному звучат в сегодняшнем трагическом контексте. Украина будет вольной. Ещё не умерла. Ни слава, ни воля», – обещал Макрон.

В свою очередь, канцлер Германии Олаф Шольц заверил, что отныне в поставках вооружений Украине заминок не будет, в том числе с ПВО.

«Германия давно переломила государственную традицию – мы стали поставлять Украине вооружение и будем это делать дальше, пока Украина будет нуждаться в этом. Мы учим украинских военных пользоваться современным вооружением, самоходными гаубицами, зенитными установками. Также пообещали, что предоставим установки «IRIS», которые будут защищать целые города от воздушных налетов. Договорились с США и Великобританией о том, что будем поставлять РСЗО. Вы видите, что Германия поддерживает Украину массированно», – хвалился Шольц.

Также немецкий канцлер, как и Макрон, пообещал поспособствовать в получении Украиной статуса кандидата в члены ЕС.

Тем не менее, в экспертной среде к визиту европейцев в Киев и их ободряющим лозунгам относятся крайне скептически.

«Ряд тг-каналов пишет, что десант лидеров Европы в Киев имел целью предложить Украине статус кандидата в ЕС в обмен на прекращение войны и подписание мирного договора с Россией. Шольцу, Макрону и Ко это необходимо, чтобы избежать осенью экономического коллапса», – пишет в своём канале одесский политик Вячеслав Азаров.

Однако, считает эксперт, такой сценарий не выгоден США.

«Администрации Байдена нужна русская угроза до ноября, – выборов в Сенат. Нам же остается задаваться вопросом, а что будет после этих выборов? Но и без этого ответа понятно, что все союзники решают за наш счет свои экономические и политические проблемы. И если мы не будем поступать так же, а продолжим работать на дядю, то проиграем в любом случае, – к концу года будем выброшены, как поломанная надоевшая игрушка», – опасается Азаров.

«После переговоров с Зеленским Макрон заявил, что Франция и Германия не будут требовать уступок от Украины в целях прекращения войны. Если верить предыдущим сообщениям, что лидеры стран-локомотивов ЕС прибыли в Киев уговорить Банковую на итальянский план с отказом от территорий, и так хотели спасти свои страны от экономического обвала, данное заявление означает, что они не добились согласия. И здесь возникает знаковая коллизия, что отказ Зеленского от сдачи своих интересов фактически открывает второй, холодный фронт войны в Европе, где дальнейший обвал производства и уровня жизни грозит ростом протестов и сменой правительств», – добавил он.

Сенатор РФ Алексей Пушков считает, что сам визит трёх лидеров в украинскую столицу можно рассматривать как компенсацию за будущий отказ в членстве Украины.

«В отсутствие реального продвижения к невозможному для Украины членству в ЕС три лидера ведущих стран Евросоюза, приехав вместе в Киев, сделали максимум, чтобы подсластить пилюлю Зеленскому. Отказ в членстве – визит в Киев. Как моральная компенсация, которая, по сути, вообще ничего не меняет и не оставит следа в истории», – написал Пушков в своём тг-канале.

При этом на Украине уже начинают высмеивать якобы брутальный внешний вид Зеленского, который даже на таких встречах под предлогом «войны» продолжает ходить с небритым лицом в футболке защитного цвета.

«Отношения с Францией, Германией и Италией у Украины сейчас хорошие. Войны нет», – написал на своей странице в соцсети киевский тележурналист Максим Равреба и опубликовал фото с Зеленским без штанов в компании европейских лидеров у Мариинского дворца.

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