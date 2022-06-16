Зеленский пугал европейских лидеров воздушной тревогой. Макрон зачитывал «Ще не вмерла»

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Новости Украины

16 июня канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги и президент Румынии Клаус Йоханнис прибыли в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Отметим, что вместо гимна украинская столица включила для высоких гостей сирену воздушной тревоги. Однако отсутствие гимна Украины компенсировал Макрон.

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После переговоров в Мариинском дворце лидеры стран дали пресс-конференцию, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Зеленский сразу же уцепился в тему воздушной тревоги, чтобы начать просить тяжёлое вооружение для Украины.

«В Киеве на вокзале зазвучала сирена воздушной тревоги, как она звучит сейчас в большинстве областей нашей страны. Это говорит о том, что Россия не выбирает, кому и когда угрожать, кому в Европе дарить безопасность… Мы ценим уже предоставленную поддержку от партнёров, но ждём новых поставок, прежде всего, тяжёлого вооружения, современной реактивной артиллерии, систем ПРО и так далее. Каждая партия таких поставок – это спасённые украинцы, и каждый день задержки поставок – это возможность России убивать украинцев и разрушать наши города… Все мы слышали, когда зазвучала сирена воздушной тревоги, что Россия ищет новые способы, чтобы запугать Европу и захватить больше и больше нашей земли», – вещал шоумен.

Также он добавил, что главная помощь Киеву – это поддержка в евроинтеграции. По его словам, предоставление Украине статуса кандидата на членство ЕС усилит всю Европу. Кроме того, украинский президент пожаловался на Россию, которая якобы блокирует одесские порты и поблагодарил Румынию за предоставление логистической помощи в транзите зерна.

В свою очередь, председатель совета министров Италии Марио Драги заверил, что Италия поддержит Украину в вопросе кандидатства, однако отметил, что речь идёт о целом пути, который предусматривает глубокие реформы. Куда больше итальянского премьера беспокоил вопрос украинского зерна.

«Что касается зерна, есть ещё время для того, чтобы разблокировать порты. Урожай будет в сентябре, мы должны сделать всё, чтобы не довести ситуацию до драматической. Чтобы избежать страшного кризиса, мы должны обеспечить безопасную транспортировку зерна, не должно всё вылиться в мировую катастрофу. Надо сосредоточиться над тем, как вывезти зерно через Чёрное море. Россия на встречу, к сожалению, не идёт. Нужно бороться с этой проблемой храбро, со смелостью, которую проявил Зеленский», – заявил Драги.

Президент Румынии Клаус Йоханнис говорил о «планетарном» масштабе последствий остановки транзита украинского зерна. Также он отметил исключительную роль Румынии в этом вопросе.

«Мы совершили транзит украинского экспорта и послужили в качестве перевала для зерновых. Мы работаем над тем, чтобы найти наилучшие решения для того, чтобы обеспечить транзит через Констанцу – наш черноморский порт – и порт на Дунае. С начала российского наступления, порт Констанца обеспечил транзит более 1 млн тонн зерновых из Украины. Ъ Мы работает над открытием нового пункта пересечения украинско-румынской границы. Работаем, помогая обновить участок железной дороги на территории Румынии для транспортных нужд. У нас есть коалиция тех, кто желает помочь в создании «голубого» коридора для морского транспорта через Черное море», – говорил Йоханнис.

Также он добавил, что вступление Украины, Молдовы и Грузии в ЕС соответствует нуждам для безопасности и стабильности «в нашем общем регионе».

В то же время президент Франции Эммануэль Макрон пообещал продолжить предоставлять Украине вооружения и военных инструкторов.

«Франция уже сейчас предоставляет и готова дальше отвечать на эти запросы. Мы будем усиливать такую поддержку. Уже выделено 2 млрд долларов. Переданы системы САУ «Цезарь», которые позволят украинским воинам эффективно защищаться от нападок российской армии на украинской земле. С самого первого дня Франция выступила с инициативой отправить на Украину экспертов для того, чтобы расследовать военные преступления. Также готовы на следующей неделе, что касается «Цезарей», принять решение о поставках дополнительных систем», – говорил Макрон.

При этом он призвал Россию как постоянного члена Совбеза ООН прекратить блокаду украинских портов. Он рассыпался в комплиментах в адрес Зеленского и, завершая выступление, процитировал украинский гимн.

«Вы [Зеленский] сделали всё возможное для того, чтобы достичь триумфа благоразумия. В этих трагических условиях, хочу процитировать украинский гимн: «Еще не умерла Украины – ни слава, ни воля». Именно эти слова по-особенному звучат в сегодняшнем трагическом контексте. Украина будет вольной. Ещё не умерла. Ни слава, ни воля», – обещал Макрон.

В свою очередь, канцлер Германии Олаф Шольц заверил, что отныне в поставках вооружений Украине заминок не будет, в том числе с ПВО.

«Германия давно переломила государственную традицию – мы стали поставлять Украине вооружение и будем это делать дальше, пока Украина будет нуждаться в этом. Мы учим украинских военных пользоваться современным вооружением, самоходными гаубицами, зенитными установками. Также пообещали, что предоставим установки «IRIS», которые будут защищать целые города от воздушных налетов. Договорились с США и Великобританией о том, что будем поставлять РСЗО. Вы видите, что Германия поддерживает Украину массированно», – хвалился Шольц.

Также немецкий канцлер, как и Макрон, пообещал поспособствовать в получении Украиной статуса кандидата в члены ЕС.

Тем не менее, в экспертной среде к визиту европейцев в Киев и их ободряющим лозунгам относятся крайне скептически.

«Ряд тг-каналов пишет, что десант лидеров Европы в Киев имел целью предложить Украине статус кандидата в ЕС в обмен на прекращение войны и подписание мирного договора с Россией. Шольцу, Макрону и Ко это необходимо, чтобы избежать осенью экономического коллапса», – пишет в своём канале одесский политик Вячеслав Азаров.

Однако, считает эксперт, такой сценарий не выгоден США.

«Администрации Байдена нужна русская угроза до ноября, – выборов в Сенат. Нам же остается задаваться вопросом, а что будет после этих выборов? Но и без этого ответа понятно, что все союзники решают за наш счет свои экономические и политические проблемы. И если мы не будем поступать так же, а продолжим работать на дядю, то проиграем в любом случае, – к концу года будем выброшены, как поломанная надоевшая игрушка», – опасается Азаров. «После переговоров с Зеленским Макрон заявил, что Франция и Германия не будут требовать уступок от Украины в целях прекращения войны. Если верить предыдущим сообщениям, что лидеры стран-локомотивов ЕС прибыли в Киев уговорить Банковую на итальянский план с отказом от территорий, и так хотели спасти свои страны от экономического обвала, данное заявление означает, что они не добились согласия. И здесь возникает знаковая коллизия, что отказ Зеленского от сдачи своих интересов фактически открывает второй, холодный фронт войны в Европе, где дальнейший обвал производства и уровня жизни грозит ростом протестов и сменой правительств», – добавил он.

Сенатор РФ Алексей Пушков считает, что сам визит трёх лидеров в украинскую столицу можно рассматривать как компенсацию за будущий отказ в членстве Украины.

«В отсутствие реального продвижения к невозможному для Украины членству в ЕС три лидера ведущих стран Евросоюза, приехав вместе в Киев, сделали максимум, чтобы подсластить пилюлю Зеленскому. Отказ в членстве – визит в Киев. Как моральная компенсация, которая, по сути, вообще ничего не меняет и не оставит следа в истории», – написал Пушков в своём тг-канале.

При этом на Украине уже начинают высмеивать якобы брутальный внешний вид Зеленского, который даже на таких встречах под предлогом «войны» продолжает ходить с небритым лицом в футболке защитного цвета.

«Отношения с Францией, Германией и Италией у Украины сейчас хорошие. Войны нет», – написал на своей странице в соцсети киевский тележурналист Максим Равреба и опубликовал фото с Зеленским без штанов в компании европейских лидеров у Мариинского дворца.