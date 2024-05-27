Необходимо давить не только на Россию, но и на «западных партнёров», чтобы они предоставили Киеву хотя бы 7 систем «Пэтриот», иначе от российских КАБов нет ни защиты, ни спасения.

Об этом заявил потерявший легитимность президент Украины Владимир Зеленский на совместной конференции в Мадриде с премьер-министром Испании Педро Санчесом, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия сейчас применяет более 3 тысяч КАБов в месяц просто по людям. Мы считаем, что в следующем месяце может быть 3,5 тысячи, в этом было 3200. Тысячи авиабомб на голову людям, никто с любым оружием в руках, с любой подготовкой, какая бы ни была защита, не способны люди выдержать. И нет достаточного количества ракет ПВО, чтобы остановить 3 тысячи авиабомб в месяц. Такого количества ракет просто не существует. Мы просим мир помочь Украине хотя бы с дополнительными семью системами «Пэтриот». Нам для Харькова надо хотя бы две. Если у вас есть «Пэтриот», эти самолёты не смогут подлетать так близко, чтобы использовать эти бомбы просто по гражданскому населению. И по военным тоже – всё это живые люди. Нужны эти системы соответствующего качества и количества. Я не говорю о десятках систем для того, чтобы полностью закрыть небо, а о том, чтобы хотя бы не давать возможность России использовать тысячи авиабомб. Но Испания одна не может закрыть этот вопрос, но этих систем достаточно в мире. Нам надо работать всем вместе и давить уже не только на Россию, нам нужно давить на партнёров, чтобы они дали возможность защититься от РФ», – причитал Зеленский.

Испанский премьер подтвердил слова киевского узурпатора.

«Испания уже даёт «Пэтриоты». Зеленский просит наших друзей, чтобы они предоставили платформы запуска, и мы работаем над этим вопросом с разными странами. «Пэтриоты» мы отправляем. Также мы подготовили ещё одну поставку танков «Леопард» на Украину, а также снаряды, которые требуются ВСУ», – рассказал Санчес.