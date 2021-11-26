Зеленский: «Путин должен публично сказать, что не планирует нападение на Украину»

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Новости Украины

Киев не наступает на Россию, так как ЛДНР – это непризнанные образования на «оккупированной» территории Украины. У Кремля нет никаких причин отказываться от переговоров Владимира Путина с украинским коллегой.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«От россиян мы слышим, что чего-то не хватает для встречи. А я считаю, что, если они не думают об эскалации, то когда я говорю, что мы точно никуда не наступаем, мы-то точно это знаем, мы защищаем свою страну, то президент РФ тоже должен публично сказать, что мы не планируем, публично сказать, что Россия не готовит полномасштабного вторжения в Украину. Мне кажется, этот сигнал сейчас бы был важным», – заявил Зеленский.

Он также анонсировал переговоры главы своего офиса Андрея Ермака с администрацией президента РФ.

«Я вчера общался с Шарль Мишель, Ангелой Меркель, они хотят, чтобы мы начали общаться с РФ. Обязательно будет звонок, они хотят контакта нашей администрации с администрацией России. Думаю, в ближайшее время Ермак будет с ними контактировать. Мы абсолютно не против», – заверил Зеленский.

Украинская власть демонстрирует крайне противоречивые шаги – заявляет о перевороте, вторжении, но тут же выражает готовность к встрече с руководством Кремля.

«Л-Логика . Сказать, что Россия организовывает переворот по смешению Зеленского и одновременно по просьбе Франции послать Ермака срочно возобновить переговоры с Россией», – удивляется украинский политолог Юрий Романенко.

Странное поведение Банковой следует расценивать как судорожные попытки исправить ситуацию на фоне обрушения рейтингов Зеленского. Об этом «ПолитНавигатору» заявил политолог Денис Денисов.

«Под Зеленским уж очень сильно закачалось кресло в последние несколько дней. Думаю, нам следует ожидать очень много новых неожиданных действий со стороны Украины», – сказал Денисов.