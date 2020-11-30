Зеленский пытается использовать Ахметова против Коломойского

30.11.2020, Киев, Ольга Козаченко

От избрания в 2018 году президентом Украины Владимира Зеленского выиграли практически все олигархические группы.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», киевскому интернет-изданию «Апостроф» заявил украинский политолог Сергей Таран.

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«От президентства Владимира Зеленского выиграли все олигархические группы. Особенно группа Игоря Коломойского, которая финансировала проект «Слуга народа». Признаком того, что олигархи, как минимум, не проиграли можно назвать то, что убытки государственных предприятий, через которые и отмывают деньги, при нынешнем правительстве составляют 10 млрд гривен. Именно такую информацию можно найти в открытых источниках», – сказал Таран.

О том, что Зеленский тесно сотрудничает с олигархическими кругами, признает и обслуживающий интересы нынешнего главы государства политолог Владимир Фесенко.

«Как во время Порошенко, при Владимире Зеленском (правда, через некоторое время после избрания) усилились позиции Рината Ахметова. Тут нет ничего нового. Сейчас Зеленский пытается использовать Рината Ахметова как противовес Игорь Коломойскому. Плюс, команда президента заинтересована к доступу к медийным ресурсам, которыми располагает Ринат Ахметов, что также является поводом для поиска компромиссов», – заявил Фесенко.