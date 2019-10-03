Зеленский пытается обдурить всех: И Россию, и своих нацистов

03.10.2019, Москва, Михаил Рябов

Заявления Владимира Зеленского после подписания украинской делегацией «Формулы Штайнмайера» свидетельствуют, что президент пытается обмануть, как угрожающих ему националистов в Киеве, так и российские власти, настаивающие на предоставлении Донбассу реальной автономии.

Об этом в газете «Известия» пишет политолог Денис Денисов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Он заявил, что выборы в Донбассе пройдут только после того, как Украина получит контроль над границей между Россией и ЛДНР, что противоречит пункту № 9 «Комплекса мер по выполнению Минских соглашений». В нем записано, что передача границы Украине начнется «после местных выборов и завершится после всеобъемлющего политического урегулирования», то есть, в том числе, и после конституционной реформы на Украине, о которой Зеленский и вовсе не упоминает», – отмечает эксперт.

Более того, напоминает Денисов, Зеленский уже пообещал подготовить закон о выборах в ЛДНР, согласовав его с украинской общественностью, но при этом забыл, что обязан проводить и консультации с республиками Донбасса.

«Президент сделал ряд недопустимых заявлений, полностью противоречащих Минским соглашениям и демонстрирующих, что украинское государство не будет и в дальнейшем выполнять свои обязательства по урегулированию конфликта», – констатирует политолог.

«В итоге Украина как бы выполнила свои обязательства по нормандским договоренностям, но заявления украинского лидера полностью их дезавуировали. Возможно, эти вновь назревшие вопросы прояснятся на встрече на уровне глав государств в «нормандском формате». Если она всё же состоится. А пока говорить о том, что новые украинские власти четко следуют реализации Минских соглашений, не приходится», – резюмировал Денисов.