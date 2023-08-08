Зеленский пытается остаться на второй срок, успев избежать недовольства за отсутствие «перемоги»

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Президент Украины заинтересован провести выборы, поскольку его рейтинг пока позволяет победить уже в первом туре.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил киевский политолог Владимир Фесенко, обслуживающий интересы офиса президента Украины.

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Он не исключает, что президентские выборы могут пройти в будущем году, причем совмещенными с парламентскими и, возможно, местными.

«В этом году почти наверняка парламентские выборы проводить не будут. Но начавшаяся дискуссия в большей степени касается проведения выборов президентских», — сказал Фесенко «Коммерсанту».

По его словам, «для команды Владимира Зеленского выгодно, чтобы сначала были проведены президентские выборы, а сразу за ними или одновременно парламентские».

«Интерес к выборам у команды Зеленского связан с тем, что рейтинги президента сейчас очень высокие, и в этом у него нет конкурентов. Если выборы провести сейчас, он победит в первом туре и с большим преимуществом», — считает политолог.

О выборах в марте следующего года говорит Владимир Фесенко говорит и глава киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

«Проблема в том, когда избираться. Есть мнение, что чем дальше, тем тяжелее будет Зеленскому это сделать, учитывая ситуацию на фронтах, экономику, усталость от войны. В марте могут быть выборы одновременно президента и парламента. У Ермака и Зеленского настрой на то, чтобы выиграть выборы и закрыть вопрос с критикой за потери и отсутствие полноценной победы. И выстроить жесткую вертикаль. Если допустить плюрализм, начнутся разборки — кто виноват и что делать», – убежден Карасев.

А специализирующийся по Украине эксперт Московского центра Карнеги Константин Скоркин считает маловероятным проведение выборов во время войны.

«Выборы во время действия военного положения невозможны. Хотя формально конституционных ограничений нет, запрет на проведение выборов во время военного положения прописан только в законе о выборах, но, как подчеркивал тот же [спикер Рады] Стефанчук, проводить кампанию в условиях боевых действий, когда нет возможности гарантировать безопасность волеизъявления, никто не будет. Плюс есть проблема нескольких миллионов беженцев, непонятно, как организовать голосование для них», — отмечает Скоркин.

Он полагает, что тема выборов возникает потому, что «оппозиция качает тему узурпации власти» — «мол, Зеленский под предлогом войны хочет остаться у власти навсегда со своим однопартийным большинством, поэтому спикеры власти стремятся успокоить общество разговорами о том, что они, мол, только за, но нет пока возможности идти на выборы».

При этом Скоркин добавляет:

«Вялотекущая подготовка к выборам ведется всеми потихоньку, но, когда они будут, никто не знает».