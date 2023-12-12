Зеленский пытается подставить американских производителей оружия под русские удары

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Киев предложил американским производителям оружия открывать совместные предприятия на территории Украины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», во время визита в США заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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«Провёл важную и плодотворную встречу с руководителями оборонных компаний США. Я благодарен всем рабочим, инженерам, каждому, кто работает в американских оборонных компаниях, и партнерам, изготавливающим оружие, которое спасает украинцев и помогает нашей армии защищать страну. Это люди, которые сделали очень многое для Украины», – сказал Зеленский, которого цитируют на его официальном тг-канале. .

По его словам, Украина готова производить большее количество боеприпасов и военной техники, но нуждается в поддержке.

«Важно развивать совместное производство артиллерийских боеприпасов, систем противовоздушной обороны, артиллерийских и ракетных систем. Мы можем создать больше рабочих мест, дать больше силы и больше преимуществ нашим народам, работая вместе», – добавил президент Украины.

Кроме того, президент считает, что такой хаб должен размещаться на территории Украины, «поскольку наша страна имеет сегодня много практического опыта, приобретенного из-за войны».

При этом он, выступая в Вашингтоне в Национальном университете обороны США, в очередной раз покритиковал американцев за задержку с военной помощью, отметив, что проволочки в этом вопросе «не способствуют лидерству США в мире».

«Американские Bradley и HIMARS, снаряды калибра 155 мм и ракеты ATACMS, Patriot и F-16 могут выполнить работу в Европе. Вы можете рассчитывать на Украину, и мы надеемся, что сможем так же рассчитывать на вас», – надеется Зеленский.