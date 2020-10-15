Зеленский пытается продать перемирие в Донбассе

15.10.2020, Киев, Игорь Петров

Президент Украины Владимир Зеленский стремится к замораживанию конфликта на Донбассе, которое он пытается представить как обещанное им достижение мира.

Об этом в эфире телеканала НАШ заявил директор УИАМП Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне кажется, сегодня мы наблюдет реализацию «плана «Б» Владимира Александровича в части Донбасса и минских переговоров. Это замораживание конфликта. Все, что происходит в части минского переговорного формата, нормандской четверки, вся та риторика, которая последнее время звучит от представителей власти о том, что без передачи границы Украине любое продвижение в Минских соглашениях невозможно – все это направлено на замораживание конфликта.

Очевидно, что именно замораживание конфликта является «планом «Б» Зеленского. Отсутствие войны власть пытается продавать украинцам как наличие мира. То есть отсутствие боевых действий, отсутствие погибших будет подаваться нам как великое достижение власти, огромный успех. И уже подается. Как достижение тех целей и обещаний, которые давала команда Зеленского и сам он во время избирательной кампании», – сказал Бортник.