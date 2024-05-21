Зеленский пытается протащить в международную повестку «формулу войны»

Владимир Гладков.  
21.05.2024 11:36
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Политика, Россия, Украина


Так называемая «формула мира» Владимира Зеленского не может быть реализована, потому что на самом деле подразумевает продолжение войны против России. Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил политолог Алексей Мухин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Формула Зеленского писана на коленке. Это хотелки, это не формула. Плюс это не формула мира, это формула войны на самом деле. То есть под видом формулы мира протаскивается в международную повестку формула войны. Это то, что Россия никогда не примет, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Поэтому Россия не может участвовать в мероприятиях, где обсуждается так называемая формула Зеленского. В ответ западные страны выдвигают антитезис: «Тогда вы сформулируете свою формулу в России». У России есть своя формула. У нас есть Специальная военная операция и её цели и задачи. Она выполняется. Мы её уже выдвинули 24 февраля 2022 года. Поэтому там уже ничего не надо выдумывать», – сказал Мухин.

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Так называемая «формула мира» Владимира Зеленского не может быть реализована, потому что на самом деле...

Однако он добавил, что Запад не собирается соглашаться на российский мирный план.


«Можно попытаться, открыв переговоры без остановки боевых действий, с этим поработать. Западные страны на это просто не идут. Именно в этом и состоит невозможность отладки сейчас любого мирного процесса, который ведёт к достижению мира», – добавил эксперт.

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