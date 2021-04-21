Зеленский пытается спасти свой рейтинг за счёт популярного Путина

21.04.2021, Донецк, Алексей Муратов

Новости Украины

После того, как Зеленского «отфутболили» его «партнёры» из Франции и Германии, он продолжил заниматься глупым блогерством, гримасничая на камеру в никчемных попытках заработать хоть какой-то авторитет в глазах разуверившихся украинцев.

Пан Зе понимает, что рейтинги себе он может повысить только за счёт фамилии уважаемого всем миром лидера – президента Российской Федерации Владимира Путина. Поэтому без упоминания Путина у Зеленского не обходится ни одного спича.

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Об этом в своей колонке для «ПолитНавигатора» пишет руководитель центрального исполкома ОД «Донецкая республика» Алексей Муратов.

Тот факт, что мальчишка Зе через видеообращение предлагает Владимиру Владимировичу «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идёт война», должен натолкнуть родственников «Зе-гаранта» на мысль показать его психиатру с целью обследования на шизофрению. Потому что поведение у «слуги», мягко говоря, неадекватное.

Напомню, что украинским Донбасс перестал быть после госпереворота на Украине в 2014 году и начала «жовто-блакытной» военщиной террористической операции против донбасских жителей. Обстрелы ВФУ территорий Народных Республик – это точка невозврата Донбасса в состав Украины.

Подчеркну, что шестому украинскому президенту нужно самому приехать в Донбасс, где именно по его вине сегодня продолжается война. Приехать для того, чтобы воочию убедиться в последствиях своей марионеточной и кровавой политики, а также посмотреть в глаза нашим людям, которые ежедневно получают Зе-приветствия в виде миномётных обстрелов. Уверен, что посетить Народные Республики Владимир Зеленский не сможет, ведь у этого персонажа не хватит смелости, потому что он – трус, который только лишь «мелет языком» и выполняет указания западных хозяев.

Те жалкие «летучки» Зеленского на фронте с украинскими вояками – фарс, который напоминает не более, чем посещение «слугой» фитнес-клуба, в целях лёгкой пробежки.

С каким намерением Зеленский хочет встретиться с Путиным? Разве выполнил Зе-президент хоть одно своё обязательство по итогам саммита в «нормандском формате», прошедшего в декабре 2019 года в Париже? Конечно же, нет. О чём Владимир Путин будет говорить с пустословом, убивающим мирных граждан? Зеленский должен умолять глав Донецкой и Лушанской народных Республик принять его в Донбассе для проведения диалога по урегулированию военного конфликта. Только переговоры с лидерами ЛДНР и соблюдение Украиной Минских соглашений позволят разрешить затянувшийся военный конфликт.

Хочется спросить, по какому праву Зеленский говорит от лица всего украинского населения о том, что «Украина и Россия, несмотря на общее прошлое, по-разному смотрят в будущее»? Такие слова – это отработка «слугой» темника Запада, но никак не выражение мнения украинцев. Несчастные украинские жители уже убедились, что для Запада они – дешёвая рабсила, а будущее Украины, как государства, возможно только в составе Большой России.

Помнится, два года назад на дебатах с Порошенко Зеленский заявлял, что «может прийти и сломать порошенковскую систему». В результате, система поглотила его самого, и пан Зе сломал украинских граждан, которые сегодня буквально выживают в «незалежной» стране.

Будучи кандидатом в президенты, Зеленский говорил: «Я не хочу, чтобы меня кто-то на улице догнал и сказал: «Ты такой же, как Порох». Но, Зе-президент превзошёл даже коррумпированного и кровожадного Пороха. Поэтому сегодня я могу посоветовать «слуге народа» лишь одно: «Беги, мальчишка, беги!». Потому что, если обнищавшие и обманутые украинцы догонят «Зе-гаранта на улице, они устроят над ним самосуд.