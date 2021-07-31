Зеленский пытается спровоцировать США на войну с Россией – президент Американского университета

31.07.2021, Москва, Олег Кравцов

Американская политика на Украине все больше напоминает провальный опыт США в Афганистане.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет в «Известиях» президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский.

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«Глядя на то, что происходит с украинской экономикой, а также на рост там радикального национализма и неонацистского движения, видишь, что нынешняя политика США в этой части мира все больше напоминает ее провальный опыт в Афганистане. Америка, основываясь на идеях Збигнева Бжезинского, помогла там создать «Талибан» (запрещен в РФ) в качестве геополитического инструмента для борьбы с СССР. Позже эта группировка развернулась против своего же создателя», – отмечает Лозанский.

Он предупреждает, что в случае с Украиной последствия могут быть гораздо хуже.

«Зеленский, победивший на выборах на Украине с обещаниями принести ей мир, вскоре поедет в Вашингтон, где попытается продолжить игру «хвост виляет собакой», чтобы втянуть Америку в конфликт с Россией, даже с риском начать Третью мировую войну. Он найдет здесь множество сторонников, и, возможно, именно по этой причине Байден пригласил Зеленского приехать 30 августа, когда конгресс уйдет на каникулы», – пишет политолог.

Автор добавляет, что не следует удивляться, если многие сенаторы и конгрессмены все-таки вернутся в Вашингтон в этот день и даже пригласят Зеленского выступить на совместном заседании обеих палат, как они это сделали с его предшественником Петром Порошенко.

«Для Зеленского это был бы пик его карьеры комического актера, который раньше смешил людей разве что на сцене «95-го квартала». Без сомнения, он привезет с собой несколько юмористических домашних заготовок, но если всё пойдет по его сценарию, то всем нам, включая тех, кто стремится спровоцировать конфронтацию России и США, будет совсем не до смеха», – резюмирует Лозанский.

Напомним, что поездка Зеленского в США и его встреча с президентом Байденом запланирована на 30 августа.