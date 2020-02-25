Зеленский пытается спрятаться от злых шахтёров за Ахметовым

25.02.2020, Киев, Игорь Петров

Задолженность по зарплате в угольной отрасли Украины продолжает расти, надежды шахтеров на улучшение ситуации не оправдываются.

Об этом на Всеукраинском совещании работников угольной отрасли Украины заявил глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Министр энергетики Оржель заявляет, что на протяжении года он уничтожит шахты, он на последнем заседании комитета признает, что из 33 государственных шахт останется от 4 до 7 шахт. Ну нет социального диалога, нет. Какие шахты?

Мы должны знать. Где будут задействованы шахтеры? Как будут функционировать шахтерские города? Что мы можем сказать конкретному работнику? Это 55 шахтерских городов. Это Донецкая, Луганская область, я уже не говорю о Днепропетровской, Львовской, Волынской. Я случайно узнаю, что во Львовской – 1400 работников на улицу», – негодует горняк.

По мнению президента Украины Владимира Зеленского, выходом из ситуации с закрытием неприбыльных шахт могла бы стать их приватизация ДТЭК. Выступая на совещании он спросил у присутствовавшего в зале генерального директора компании ДТЭК Максима Тимченко будет ли его компания приватизировать их.

«У меня к вам вопрос – будете приватизировать неприбыльные шахты?», – спросил он. В зале смеялись, Максим Тимченко разводил руками и уклонялся от ответа, говоря что не уверен.

«Нет, у меня же вопрос откровенный. Будете? Сейчас вы не уверены, а когда выступали были очень уверены», – сказал Зеленский под аплодисменты зала.

Тимченко пытался отшутиться говоря, что Антимонопольный комитет будет против, но Зеленский обещал «помочь».

«Если вы не готовы, и Антимонопольный комитет, как вы говорите, будет против, то я с ними поговорю, и они будут «за»», – сыграл на публику президент.

Поскольку ранее Антимонопольный комитет Украины проводил исследование монополии на рынке генерации электроэнергии, фактически направленное против компании ДТЭК, шутка Зеленского получилась двусмысленной – президент напомнил Тимченко, что государство может давить на его компанию.