Зеленский пытается удержать здание, по которому пошли трещины

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Череда скандалов, произошедших на Украине за последние несколько дней и нервное заявление президента Владимира Зеленского о том, что выборов во время военного положения не будет, свидетельствуют о том, что конструкция украиснкого государства начинает осыпаться.

Об этом в эфире интернет-блога «Apasov» заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Общая стратегия вбрасывания всех вещей в одну кучу с разных сторон – и Залужного, когда уже Марьяну по диссертации вызвали критиковать Залужного, что он не там пишет диссертацию, я понял, что что-то вообще. Вбрасывание всего этого создавало общую атмосферу напряженности, неуверенности, дестабилизации», – считает эксперт.

«Поэтому президент своим заявлением по выборам пытался стабилизировать ситуацию: ничего не меняется, тупиков никаких нет, мы продолжаем освобождать наши территории, выборы мы не проводим… Он пытается сейчас очень эмоционально удержать это строение, которое уже начинает осыпаться, по которому идут трещины», – заявил Бортник.