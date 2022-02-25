Зеленский пытается водить за нос Москву и оттянуть неизбежное

Украина срывает переговоры, о которых сама же попросила Россию.

Об этом сегодня заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

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«После небольшой паузы украинцы объявили, что они пересматривают идею с Минском, что теперь они хотят ехать в Варшаву. А после этого они вообще ушли со связи и взяли паузу, и эта пауза продолжается уже достаточно долго.

К сожалению, эта пауза сопровождается тем, что в крупных городах националистические элементы осуществляют развертывание систем залпового огня в жилых кварталах, в том числе и в Киеве. Считаем эту ситуацию чрезвычайно опасной», – сказал Песков.