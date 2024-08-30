Зеленский пытается втянуть США и Запад в войну с Россией, – экс-советник Трампа

Президент Украины пытается спровоцировать Россию на жесткий ответ, который заставил бы Запад вмешаться в войну с ней напрямую. Именно с этим связано как вторжение в Курскую область, так и требование к Западу разрешить наносить дальнобойные удары вглубь России его оружием.

Об этом в эфире видеоблога Deep Dive заявил бывший советник администрации Дональда Трампа, американский аналитик Джейсон Бердсли, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это именно то, что говорит Зеленский: «Мы просим Россию угрожать Западу, чтобы Запад присоединился к нам в этой борьбе». Это все на руку Зеленскому – если Соединенные Штаты, Франция, Великобритания придут и решат, что собираются начать войну с Россией, – это огромная победа для Украины, им не придется нести это бремя в одиночку. А затем они заставят нас вести их войну за них. Так что он нагнетает эту риторику, зная, что если он сможет взбудоражить Россию, и если Россия будет достаточно взволнована и начнет использовать эту риторику, чтобы немного повысить ставки, – его надежда, Зеленского, в том, что Соединенные Штаты воспримут это как: «Вау, Россия действительно нам угрожает, так что нам лучше ударить по ним первыми». Другими словами, он пытается втянуть нас в драку.

Знаете, это все равно, что пойти в бар со своим другом, который начнет высмеивать байкерскую банду, которая там находится, а следующее, что ты узнаешь – это то, что твой друг выскочил через парадную дверь, а ты остался сражаться с остальными этими байкерами в одиночку. Вот, на что надеется Зеленский, он надеется перевести эту войну из плоскости «Украина против России» в плоскость «Запад против России». И именно поэтому, если он нанесет неизбирательный удар по целям внутри России, его надежда состоит в том, что Россия отреагирует таким образом, что у Запада не останется иного выбора, кроме как пойти ва-банк в этой войне. Он хочет, чтобы американские войска сражались с его врагом на земле. Это выгодно ему, у него заканчиваются люди», – заявил Бердсли.