Зеленский пытается втянуть США и Запад в войну с Россией, – экс-советник Трампа

Анатолий Лапин.  
30.08.2024 14:47
  (Мск) , Вашингтон
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Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Россия, США, Украина


Президент Украины пытается спровоцировать Россию на жесткий ответ, который заставил бы Запад вмешаться в войну с ней напрямую. Именно с этим связано как вторжение в Курскую область, так и требование к Западу разрешить наносить дальнобойные удары вглубь России его оружием.

Об этом в эфире видеоблога Deep Dive заявил бывший советник администрации Дональда Трампа, американский аналитик Джейсон Бердсли, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Украины пытается спровоцировать Россию на жесткий ответ, который заставил бы Запад вмешаться в...

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«Это именно то, что говорит Зеленский: «Мы просим Россию угрожать Западу, чтобы Запад присоединился к нам в этой борьбе». Это все на руку Зеленскому – если Соединенные Штаты, Франция, Великобритания придут и решат, что собираются начать войну с Россией, – это огромная победа для Украины, им не придется нести это бремя в одиночку. А затем они заставят нас вести их войну за них. Так что он нагнетает эту риторику, зная, что если он сможет взбудоражить Россию, и если Россия будет достаточно взволнована и начнет использовать эту риторику, чтобы немного повысить ставки, – его надежда, Зеленского, в том, что Соединенные Штаты воспримут это как: «Вау, Россия действительно нам угрожает, так что нам лучше ударить по ним первыми». Другими словами, он пытается втянуть нас в драку.

Знаете, это все равно, что пойти в бар со своим другом, который начнет высмеивать байкерскую банду, которая там находится, а следующее, что ты узнаешь – это то, что твой друг выскочил через парадную дверь, а ты остался сражаться с остальными этими байкерами в одиночку. Вот, на что надеется Зеленский, он надеется перевести эту войну из плоскости «Украина против России» в плоскость «Запад против России». И именно поэтому, если он нанесет неизбирательный удар по целям внутри России, его надежда состоит в том, что Россия отреагирует таким образом, что у Запада не останется иного выбора, кроме как пойти ва-банк в этой войне. Он хочет, чтобы американские войска сражались с его врагом на земле. Это выгодно ему, у него заканчиваются люди», – заявил Бердсли.

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