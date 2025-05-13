Зеленский пытается затянуть Путина «в свой мультяшный мир» – Меркурис

Елена Острякова.  
13.05.2025 17:45
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Заявление утратившего легитимность президента Украины Владимира Зеленского о том, что он направится в Стамбул, чтобы ждать там президента РФ Владимира Путина, – это «абсурдное шоу».

Об этом британский аналитик Александр Меркурис заявил в интервью ютуб-каналу «Дюран», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Заявление утратившего легитимность президента Украины Владимира Зеленского о том, что он направится в Стамбул,...

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«То, что предлагает Зеленский, это пиар-ход. Такой же, как и все его пиар-ходы, которые на Западе воспринимают всерьез, а за его пределами – нет. Никто во всем мире не пойдет на такой шаг.

Люди из фан-клуба Зеленского в СМИ, в Конгрессе или Лондоне и Париже могут сказать, что он героический замечательный Черчилль. Но в таком случае мы больше не находимся в мире серьезной дипломатии, а живем в мире дипломатии в мультяшном стиле», – сказал Меркурис.

Он считает, что для Путина принять «приглашение» – «это войти в мультяшный мир, в котором живет Зеленский и его сторонники, и превратиться в мультяшного персонажа».

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