Зеленский рад последнему номеру в цепочке Лондон-Анкара-Киев

12.04.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Украина и Молдова отданы англосаксами на управление Турцией, осуществленный на минувших выходных визит Владимира Зеленского в Анкару полностью соответствует этой концепции.

Такое мнение «ПолитНавигатору» высказал украинский политолог Кость Бондаренко.

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«Это второй визит президента Владимира Зеленского в Турцию за последние полгода, первый был в октябре. В условиях, когда Зеленский пытается встроиться в новую европейскую действительность, где создается ось Лондон-Анкара, и когда Турция пытается стать новым региональным лидером, в том числе и за счет таких государств, как Украина и Молдавия, такой визит выгоден как Украине, так и Турции.

Очевидно, что Эрдоган в своей большой политической игре пытается использовать и Украину как карту. Соответственно, Зеленский пытается этим воспользоваться в полной мере.

Что касается тех заявлений о поддержке со стороны Эрдогана, которые прозвучали во время встречи с Зеленским, то максимум, чего можно ожидать – это продолжения поставок турецких вооружений в Украину. Кроме того, Эрдоган, скорее всего, посетит «Крымскую платформу» в августе этого года и примет участие в ее работе», – рассуждает Бондаренко.

Его коллега украинский политолог Владимир Воля называет поездку Зеленского в Турцию «лишь символической в плане результатов».

«Но в контексте напряжения вокруг передвижений российский войск вокруг украинских границ такой символизм был необходим. По крайней мере, с помощью этого визита Зеленский решил не просто поговорить, а навестить Эрдогана лично. Это – погоня за внешними символами. Перед этим Путин разговаривал и с Меркель, и с Макроном, и с Эрдоганом, а вот Зеленский решил лично посетить.

Кроме того, очевидно, Зеленскому надо было, чтобы Эрдоган при личной беседе поддержал «Крымскую платформу». Конечно, до начала ее работы еще далеко, и пока еще рано оговорить о том, кто, представители каких государств и в каком статусе будут участвовать в ее работе. Но Эрдоган сейчас не мог не поддержать «Крымскую платформу».

Таким образом, Зеленский решил не ограничиваться форматом телефонных переговоров. Вероятно, Зеленскому было важно показать стране – «смотрите, я стараюсь», – считает Воля.

Представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник полагает, что выгоды от нынешнего кризиса извлечет вновь не Украина.

«Турция отыгрывает свои интересы. Они получают украинских туристов, они рассматривают покупку украинской земли, при этом не спешат на себя брать обязательства помощи Киеву против третьих стран. Это восточная игра. Турция Киеву не помощник. Участие в Крымской платформе – это лишь декларация», – сказал Мирошник.