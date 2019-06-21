Зеленский ради популистских прожектов заложил Соросу всю украинскую землю

21.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Инициатива президента Украины Владимира Зеленского о переносе своей резиденции на Европейскую площадь бессмысленна, так как это не поможет «разгрузить» центр Киева.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил народный депутат Верховной Рады, экс-боевик так называемой АТО Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Президент издаёт указ о переименовании Администрации президента в офис президента, и сразу же начинают рассказывать о проекте переноса его в Украинский дом. Хочу напомнить, что президент, идя на выборы, говорил, что надо перенести за административные пределы Киева для того, чтобы не загружать центр. Но переносить с одного угла правительственного квартала в другой – никакой разницы нет», – отметил он.

Однако, по мнению радикала, подобное мероприятие требует огромных средств, выделит которые американский финансист Джордж Сорос, рассчитывающий нажиться на открытом рынке украинской земли.

«И самое главное, что меня очень испугало в этой истории. На такой перенос, на обеспечение безопасности Украинского дома нужны огромные деньги. Президент говорит: «Мы не будем трогать бюджетные деньги, найдутся спонсоры». Хочу спросить у всех присутствующих – вы знаете много спонсоров, которые без какой-либо отдачи готовы вложить миллиарды в перенос президентской резиденции?

Я не знаю, хотя догадываюсь, что фамилия этого лица – Сорос, хотя утверждать не могу. Но я боюсь, тогда украинцы будут рассчитываться не просто гей-парадами, которые бродят по центру Киева, а украинской землёй. Это самая большая угроза, потому что президент заявил, что до конца года будет открыт рынок земли», – добавил Мосийчук.