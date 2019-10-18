Зеленский раскатал договорняк с нациками, чтобы похоронить «Минск»

18.10.2019, Киев, Вадим Москаленко

Команда президента Украины Владимира Зеленского и украинские националисты устроили целое представления, нагнетая истерию вокруг формулы Штайнмайера, чтобы показать лидерам нормандского формата невозможность выполнения Минских соглашений якобы при всём желании со стороны Киева.

Об этом в эфире телеканала «112» заявил украинский политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я вообще не верю тому, что ему мешали развести войска националисты, там их было 100 человек, я считаю, что это игра команды Зеленского, я не уверен, что он сам принимает решения – принимает, но с помощью команды. Для того, чтобы показать прежде всего Меркель и Макрону, ну и Путину, как тяжело президенту Зеленскому реализовать Минские договорённости.

Вместо того, чтобы делать определённые шаги в том направлении, он говорит: мне очень трудно, я хочу показать, чтобы они все увидели – смотрите, собираются более 10 тысяч человек протестовать против формулы Штайнмайера, мы не можем, давайте мы сделаем другой закон об особом статусе ОРДЛО, а тот не пройдёт, амнистию не можем, то не можем», – заявил эксперт.

«На что он рассчитывает? Он не может рассчитывать, что его поддержит Путин или Меркель с Макроном, он считаете, что он убедит, что не может это сделать. И тогда скажет: мы сделали всё, что могли, потому переходим к плану «Б», то есть, закрываем Минские договорённости», – добавил Погребинский.