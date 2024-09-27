Зеленский расколол мир – Соскин

Анатолий Лапин.  
27.09.2024 14:16
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Россия, Украина


Королевские дома бывших европейских империй используют президента Украины Владимира Зеленского и его страну как орудие против России, которое должно ее разрушать.

Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил эмигрировавший с Украины экс-советник Леонида Кучмы, политический и экономический эксперт Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Королевские дома бывших европейских империй используют президента Украины Владимира Зеленского и его страну как...

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«Зеленский высшими домами королевскими определен как орудие, которое должно разрушать Московию, Российскую империю как главного врага Туманного Альбиона и других королевских домов бывших империй Европы. И он считается тут очень ценным инструментом, они просто восхищены, что сумели найти, возлюбить и опекать такой прекрасный инструмент смерти, который ведет эту, сам будучи машиной войны и смерти.

С другой стороны, все другие силы в мире говорят: «Стой-стой-стой, это что-то вы совсем берега потеряли, вы че творите?». И заявление Трампа как раз об этом говорит, что все уже, доигрались, хватит. Идет раскол, колоссальный раскол, системный в мире», – заявил Соскин.

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