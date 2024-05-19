Зеленский расплодил дармоедов и ворюг под ширмой «возвращения Донбасса»

Вадим Москаленко.  
19.05.2024 23:48
  (Мск) , Киев
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Дзен, Донбасс, Коррупция, Украина


Офис Владимира Зеленского расплодил и тратит значительные бюджетные средства на фейковые администрации Артёмовска, Северодонецка, Лисичанска, и других городов Донбасса, откуда Россия уже давно выбила украинскую армию.  Об этом в эфире своего видеоблога заявил политолог Юрий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Офис Владимира Зеленского расплодил и тратит значительные бюджетные средства на фейковые администрации Артёмовска, Северодонецка,...

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«В Бахмуте переименовали десятки улиц, я уверен, что еще деньги какие-то под это потратили. В Бахмуте, который уже давно под оккупацией! Оказывается, точно так же, как существует Северо-Донецкая администрация, существует Мариупольская администрация, которые должны быть давно упразднены.

Ну какие администрации? Этого всего нет, это же реальность. Тот факт, что будет существовать мэрия Северодонецка или Лисичанска, не вернет их назад, потому что это совершенно другие усилия, совершенно другими людьми должны предприниматься», – сказал Романенко.

«То есть, если, допустим, Северодонецк через 20-30-50 лет вернут, то все это время должна существовать администрация Северодонецка, ее должны выбирать какие-то люди непонятные, и она должна из государственного бюджета получать деньги?!» – возмутился политолог.

Отметим, что после потери Крыма в 2014 году на Украине не стали создавать «Верховный совет автономии» и «горсовет Севастополя», хотя подобные призывы звучали от лица ряда деятелей, бежавших в Киев с полуострова, и надеявшихся за счёт виртуальных должностей обеспечить себе дальнейшее существование. Украина создала лишь подразделения репрессивных органов, специализирующихся на Крыме. Иной подход был продемонстрирован в отношении территорий, потерянных Украиной в ходе СВО. Возможно, с массированной помощью Запада в Киеве всерьез надеялись отбить занятые Россией земли. Отчасти эти ожидания оправдались в Харьковской и Херсонской областях. Надеемся, что временно для Украины.

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