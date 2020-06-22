22.06.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Политика, Украина
Просмотров:

Зеленский распускает слухи о разгоне Рады


Нынешний состав Верховной рады всё больше злит президента Владимира Зеленского, который де-факто уже не контролирует большинство.

Об этом у себя в Telegram-канале под заголовком «ТурбоЮщенко» написал киевский политолог Юрий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Зеленский рассматривает разгон Верховной рады 29 августа -1 сентября. Об этом мне источники в ОП говорят. Нынешний его состав все больше злит.  Плюс де-факто президент уже не контролирует большинство. А случае такого сценария, что дополнительно получит Зеленский, мне не совсем ясно. Ну, будет своих 140-150 человек, как и сейчас. Но придётся идти на коалиционное правительство. Рада будет более раздроблённой», – написал Романенко.

По его словам, единственный выигрыш потенциально – более монолитная фракция.

«Но это зависит от того, как будут формировать списки. А учитывая, как у «слуг народа» все бестолково, то не удивлюсь, если просто продадут места по франшизе на местах. Ведь партийная структура СН в регионах – фикция. Скорее, ОП просто пытается попугать депутатов СН, чтобы были сговорчивее после провала программы имени Шмыгаля. Но это все равно, что ежика голой жопой пугать», – предположил политолог.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть