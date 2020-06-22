Зеленский распускает слухи о разгоне Рады

22.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

Нынешний состав Верховной рады всё больше злит президента Владимира Зеленского, который де-факто уже не контролирует большинство.

Об этом у себя в Telegram-канале под заголовком «ТурбоЮщенко» написал киевский политолог Юрий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский рассматривает разгон Верховной рады 29 августа -1 сентября. Об этом мне источники в ОП говорят. Нынешний его состав все больше злит. Плюс де-факто президент уже не контролирует большинство. А случае такого сценария, что дополнительно получит Зеленский, мне не совсем ясно. Ну, будет своих 140-150 человек, как и сейчас. Но придётся идти на коалиционное правительство. Рада будет более раздроблённой», – написал Романенко.

По его словам, единственный выигрыш потенциально – более монолитная фракция.

«Но это зависит от того, как будут формировать списки. А учитывая, как у «слуг народа» все бестолково, то не удивлюсь, если просто продадут места по франшизе на местах. Ведь партийная структура СН в регионах – фикция. Скорее, ОП просто пытается попугать депутатов СН, чтобы были сговорчивее после провала программы имени Шмыгаля. Но это все равно, что ежика голой жопой пугать», – предположил политолог.